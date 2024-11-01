Водночас у суботу буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні 2 листопада
Синоптики прогнозують, що дощі 2 листопада пройдуть по всій Україні.
Вночі в західних та північних областях, вдень в Україні невеликий дощ,
– йдеться у прогнозі.
Цього дня вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також прогнозуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі по Україні стовпчики термометрів показуватимуть 5 – 10 градусів тепла.
Вдень 9 – 14 градусів тепла, на півдні країни – до 19, у західних та північних областях – 5 – 10.
Погода в обласних центрах
- Київ +8...+10
- Ужгород +9...+11
- Львів +8...+10
- Івано-Франківськ +8...+10
- Тернопіль +8...+10
- Чернівці +9...+11
- Хмельницький +8...+10
- Луцьк +6...+8
- Рівне +7...+9
- Житомир +7...+9
- Вінниця +11...+13
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +15...+17
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +7...+9
- Суми +6...+8
- Полтава +10...+12
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +13...+15
- Луганськ +11...+13
- Харків +11...+13
Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Укргідрометцентру