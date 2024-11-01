Водночас у суботу буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 2 листопада

Синоптики прогнозують, що дощі 2 листопада пройдуть по всій Україні.

Вночі в західних та північних областях, вдень в Україні невеликий дощ,
– йдеться у прогнозі.

Цього дня вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також прогнозуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі по Україні стовпчики термометрів показуватимуть 5 – 10 градусів тепла.

Вдень 9 – 14 градусів тепла, на півдні країни – до 19, у західних та північних областях – 5 – 10.

Погода в обласних центрах

  • Київ +8...+10
  • Ужгород +9...+11
  • Львів +8...+10
  • Івано-Франківськ +8...+10
  • Тернопіль +8...+10
  • Чернівці +9...+11
  • Хмельницький +8...+10
  • Луцьк +6...+8
  • Рівне +7...+9
  • Житомир +7...+9
  • Вінниця +11...+13
  • Одеса +16...+18
  • Миколаїв +15...+17
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +12...+14
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +7...+9
  • Суми +6...+8
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +13...+15
  • Запоріжжя +16...+18
  • Донецьк +13...+15
  • Луганськ +11...+13
  • Харків +11...+13

Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Укргідрометцентру