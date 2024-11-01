Водночас у суботу буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 2 листопада

Синоптики прогнозують, що дощі 2 листопада пройдуть по всій Україні.

Вночі в західних та північних областях, вдень в Україні невеликий дощ,

– йдеться у прогнозі.

Цього дня вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Також прогнозуються пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі по Україні стовпчики термометрів показуватимуть 5 – 10 градусів тепла.

Вдень 9 – 14 градусів тепла, на півдні країни – до 19, у західних та північних областях – 5 – 10.

Погода в обласних центрах

Київ +8...+10

Ужгород +9...+11

Львів +8...+10

Івано-Франківськ +8...+10

Тернопіль +8...+10

Чернівці +9...+11

Хмельницький +8...+10

Луцьк +6...+8

Рівне +7...+9

Житомир +7...+9

Вінниця +11...+13

Одеса +16...+18

Миколаїв +15...+17

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +12...+14

Черкаси +11...+13

Чернігів +7...+9

Суми +6...+8

Полтава +10...+12

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +13...+15

Луганськ +11...+13

Харків +11...+13

Прогноз погоди на 31 жовтня / Карта Укргідрометцентру