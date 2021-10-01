По всей стране 2 октября будет царить теплая осенняя погода, которая будет радовать солнцем и отсутствием осадков.

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Погода в регионах

Солнечный день синоптики прогнозируют во всех областях, кроме Волынской и Ровненской, там местами будет идти дождь.

Столбики термометров днем ​​в большинстве регионов достигнут +14... +16 градусов, теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и Одесской области – +15... +17 градусов. По словам синоптика Натальи Диденко, ночью возможны заморозки – и не только на почве, но и в воздухе, однако они обойдут Запад и прибрежные районы.

Немного дискомфорта также придаст сильный ветер в западных областях, в Крыму, Приазовье и Луганской области.

В Киеве ожидают сухой и солнечный день, температура воздуха будет достигать +14... +16 градусов, ночью возможны заморозки.

Погода в городах Украины 2 октября

Ужгород – +15... +17

Львов – +15... +17

Ивано-Франковск – +14... +16

Тернополь – +14... +16

Черновцы – +14... +16

Хмельницкий – +13... +15

Луцк – +14... +16

Ровно – +14... +16

Житомир – +13... +15

Винница – +14... +16

Одесса – +15... +17

Николаев – +14... +16

Херсон – +14... +16

Симферополь – +13... +15

Кропивницкий – +13... +15

Черкассы – +13... +15

Чернигов – +13... +15

Сумы – +13... +15

Полтава – +13... +15

Днепр – +14... +16

Запорожье – +14... +16

Донецк – +14... +16

Луганск – +13... +15

Харьков – +13... +15

Киев – +14... +16



Прогноз погоды на 2 октября / Карта Укргидрометцентра

Отрывок из сообщения Натальи Диденко:

На завтра ситуация в Украине выглядит так.

Смотрим вместе на прогностическую карту облачности в Европе.

У нас облачность – над западной частью, а, следовательно, и заморозки там наименее вероятны.

Моря, которые украинские, еще теплые после лета.

Они медленно охлаждаются, поэтому прибрежные районы также будут избегать заморозков.

Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе.

Берегите, спасайте, что можете.

Что днем?

Дебютными октябрьским можно прекрасно гулять и работать на свежем воздухе – максимально ожидается +11 +16 градусов, а в западных областях +14 +18 градусов.

И к этим, в общем дружественным градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и роскошные утренние туманы (не путать с дымом бессовестных поджигателей.

Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и Луганской области.

Киевляне! В субботу-воскресенье дождя не будет.

Днем предусматриваются милые +15 градусов. Ночью будет не так симпатично, будут кусаться +1 +4 градуса и еще заморозки.