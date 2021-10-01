По всій країні 2 жовтня пануватиме тепла осіння погода, яка тішитиме сонцем та відсутністю опадів.

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Погода у регіонах

Сонячний день синоптики прогнозують у всіх областях, окрім Волинської та Рівненської, там місцями падатиме дощ.

Стовпчики термометрів вдень у більшості регіонів сягатимуть +14…+16 градусів, найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та Одещині – +15…+17 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, вночі можливі заморозки – і не лише на ґрунті, але й у повітрі, однак вони оминуть Захід та прибережні райони.

Трохи дискомфорту також додасть сильний вітер у західних областях, в Криму, Приазов'ї та на Луганщині.

У Києві очікують сухий та сонячний день, температура повітря сягатиме +14…+16 градусів, вночі можливі заморозки.

Погода в містах України 2 жовтня

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +13...+15

Вінниця – +14...+16

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +13...+15

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 2 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Уривок з допису Наталки Діденко:

На завтра ситуація в Україні виглядає так.

Дивимося разом на прогностичну карту хмарності в Європі.

У нас хмарність – над західною частиною, а, отже, й заморозки там найменш вірогідні.

Моря, які українські, ще теплі після літа.

Вони повільно охолоджуються, тому прибережні райони також уникатимуть заморозків.

Більша частина України все ж підмерзатиме вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди й у повітрі.

Бережіть, рятуйте, що можете.

Що вдень?

Дебютними жовтневими можна чудово гуляти й працювати на свіжому повітрі - максимально очікується +11+16 градусів, а в західних областях +14+18 градусів.

І до цих, загалом дружніх градусів, приєднається підвищений атмосферний тиск, суха погода, сонце та розкішні ранкові тумани (не плутати із димом безсовісних паліїв.

Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на Заході України, в Криму, Приазов'ї та на Луганщині.

Кияни! У суботу-неділю дощу не буде.

Вдень передбачаються милі +15 градусів. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1+4 градуси і ще й заморозки.