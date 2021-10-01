По всій країні 2 жовтня пануватиме тепла осіння погода, яка тішитиме сонцем та відсутністю опадів.
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Погода у регіонах
Сонячний день синоптики прогнозують у всіх областях, окрім Волинської та Рівненської, там місцями падатиме дощ.
Стовпчики термометрів вдень у більшості регіонів сягатимуть +14…+16 градусів, найтепліше буде на Львівщині, Закарпатті та Одещині – +15…+17 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, вночі можливі заморозки – і не лише на ґрунті, але й у повітрі, однак вони оминуть Захід та прибережні райони.
Трохи дискомфорту також додасть сильний вітер у західних областях, в Криму, Приазов'ї та на Луганщині.
У Києві очікують сухий та сонячний день, температура повітря сягатиме +14…+16 градусів, вночі можливі заморозки.
Погода в містах України 2 жовтня
Ужгород – +15...+17
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +13...+15
Вінниця – +14...+16
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +13...+15
Харків – +13...+15
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 2 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Уривок з допису Наталки Діденко:
На завтра ситуація в Україні виглядає так.
Дивимося разом на прогностичну карту хмарності в Європі.
У нас хмарність – над західною частиною, а, отже, й заморозки там найменш вірогідні.
Моря, які українські, ще теплі після літа.
Вони повільно охолоджуються, тому прибережні райони також уникатимуть заморозків.
Більша частина України все ж підмерзатиме вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди й у повітрі.
Бережіть, рятуйте, що можете.
Що вдень?
Дебютними жовтневими можна чудово гуляти й працювати на свіжому повітрі - максимально очікується +11+16 градусів, а в західних областях +14+18 градусів.
І до цих, загалом дружніх градусів, приєднається підвищений атмосферний тиск, суха погода, сонце та розкішні ранкові тумани (не плутати із димом безсовісних паліїв.
Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на Заході України, в Криму, Приазов'ї та на Луганщині.
Кияни! У суботу-неділю дощу не буде.
Вдень передбачаються милі +15 градусів. Вночі буде не так симпатично, кусатимуться +1+4 градуси і ще й заморозки.