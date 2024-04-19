В большинстве областей Украины 20 апреля температура воздуха будет выше по сравнению с предыдущим днем. Впрочем, хотя и солнышко наконец прекратит прятаться за облаками, в отдельных регионах все еще будет дождливо.

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Чего ждать в выходной

По всей стране средняя температура воздуха составит 13 – 15 градусов тепла. Кроме того, прогнозируют переменную облачность. Такой погода будет преимущественно на Западе и Севере.

Самые высокие отметки термометр будет показывать в восточных и южных областях. Например, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура достигнет 21 градус тепла, а в Одесской, Херсонской и Николаевской обещают плюс 17 градусов.

Где выпадут осадки

В то же время, именно на Юге и Востоке все еще будет дождливо. Также непогода накроет центральные регионы.

Между тем ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях будут сильные заморозки от нуля до минус 3, а в Полтавской и Кировоградской областях на поверхности почвы заморозки составят 0 – 5 градусов мороза.

Погода по областным центрам

Киев – +13...+15

Ужгород – +13...+15

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +11...+13

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +19...+21

Луганск – +19...+21

Харьков – +19...+21

Погода на 20 апреля / Фото Укргидрометцентр

Опасность наводнения

По прогнозам синоптиков 18 – 23 апреля в результате удержания высоких уровней воды и повышения их на Десне выше Чернигова и в Днепре возле Неданчичей будет продолжаться:

на Десне затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области.

Также в результате повышенной водности Днепра и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.