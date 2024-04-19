У більшості областей України 20 квітня температура повітря буде вищою порівняно із попереднім днем. Втім, хоча й сонечко нарешті припинить ховатися за хмарами, в окремих регіонах все ще дощитиме.

Дивіться також Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження

На що чекати у вихідний

По всій країні середня температура повітря становитиме 13 – 15 градусів тепла. Крім того, прогнозують мінливу хмарність. Такою погода буде переважно на Заході та Півночі.

Найвищі позначки термометр показуватиме у східних та південних областях. Наприклад, на Харківщині, Донеччині та Луганщині температура сягне 21 градус тепла, а на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині обіцяють плюс 17 градусів.

Де випадуть опади

Водночас, саме на Півдні та Сході все ще дощитиме. Також негода накриє центральні регіони.

Тим часом вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях будуть сильні заморозки від нуля аж до мінус 3, а в Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні грунту заморозки становитимуть 0 – 5 градусів морозу.

Погода по обласних центрах

Київ – +13...+15

Ужгород – +13...+15

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +13...+15

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +11...+13

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +19...+21

Погода на 20 квітня / Фото Укргідрометцентр

Небезпека повені

За прогнозами синоптиків 18 – 23 квітня внаслідок утримання високих рівнів води та підвищення їх на Десні вище Чернігова та в Дніпрі біля Неданчичів триватиме:

на Десні затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області.

Також внаслідок підвищеної водності Дніпра та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на річці у Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.