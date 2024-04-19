У більшості областей України 20 квітня температура повітря буде вищою порівняно із попереднім днем. Втім, хоча й сонечко нарешті припинить ховатися за хмарами, в окремих регіонах все ще дощитиме.

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На що чекати у вихідний

По всій країні середня температура повітря становитиме 13 – 15 градусів тепла. Крім того, прогнозують мінливу хмарність. Такою погода буде переважно на Заході та Півночі.

Найвищі позначки термометр показуватиме у східних та південних областях. Наприклад, на Харківщині, Донеччині та Луганщині температура сягне 21 градус тепла, а на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині обіцяють плюс 17 градусів.

Де випадуть опади

Водночас, саме на Півдні та Сході все ще дощитиме. Також негода накриє центральні регіони.

Тим часом вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях будуть сильні заморозки від нуля аж до мінус 3, а в Полтавській та Кіровоградській областях на поверхні грунту заморозки становитимуть 0 – 5 градусів морозу.

Погода по обласних центрах

  • Київ – +13...+15
  • Ужгород – +13...+15
  • Львів – +13...+15
  • Івано-Франківськ – +13...+15
  • Тернопіль – +13...+15
  • Чернівці – +13...+15
  • Хмельницький – +13...+15
  • Луцьк – +13...+15
  • Рівне – +13...+15
  • Житомир – +13...+15
  • Вінниця – +13...+15
  • Одеса – +15...+17
  • Миколаїв – +15...+17
  • Херсон – +15...+17
  • Сімферополь – +18...+20
  • Кропивницький – +14...+16
  • Черкаси – +14...+16
  • Чернігів – +13...+15
  • Суми – +13...+15
  • Полтава – +11...+13
  • Дніпро – +14...+16
  • Запоріжжя – +15...+17
  • Донецьк – +19...+21
  • Луганськ – +19...+21
  • Харків – +19...+21

погода 20 квітня 2024 року

Погода на 20 квітня / Фото Укргідрометцентр

Небезпека повені

За прогнозами синоптиків 18 – 23 квітня внаслідок утримання високих рівнів води та підвищення їх на Десні вище Чернігова та в Дніпрі біля Неданчичів триватиме:

  • на Десні затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.
  • на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області.

Також внаслідок підвищеної водності Дніпра та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на річці у Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій.