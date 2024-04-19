По сообщениям синоптиков, в ближайший час и до конца дня 19 апреля скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура в столице Киеве днем составит до +10°, а ночью опустится до 4 – 6 градусов тепла.

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Опасная непогода

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт,

– отмечают в КГГА.

В субботу, 20 апреля, в западных, южных и центральных областях Украины будут сохраняться сложные погодные условия. Порывы ветра будут достигать 25 – 30 метров в секунду. Речь идет о II уровне опасности.

В Минэнерго предупреждают, что погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в некоторых областях страны. В то же время все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут.

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