Где будет теплее всего

Средняя температура воздуха в Украине составит +15 ... +17 градусов. Однако в некоторых областях будет еще теплее.

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В Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях воздух прогреется до +17 ... +19 градусов. Максимально столбики термометров поднимутся в Черновицкой области – до +18 ... +20 градусов.

Холоднее всего будет на Сумщине – +14 ... +16 градусов.

В то же время синоптик Наталья Диденко утверждает, что в западных областях температура воздуха местами составит 22 градуса. Однако вечером там возможен небольшой дождь.

В Киеве Диденко прогнозирует штормовой ветер, который будет достигать 15 – 18 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 17 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 21 октября

Ужгород – +17 ... +19

Львов – +15 ... +17

Тернополь – +17 .. +19

Черновцы – +18 ... +20

Хмельницкий – +17 ... +19

Луцк – +16 ... +18

Ровно – +16 ... +18

Житомир – +16 ... +18

Винница – +15 ... +17

Одесса – +17 ... +19

Николаев – +16 ... +18

Херсон – +16 ... +18

Симферополь – +16 ... +18

Кропивницкий – +15 ... +17

Черкассы – +15 ... +17

Чернигов – +15 ... +17

Сумы – +14 ... +16

Полтава – +15 ... +17

Днепр – +16 ... +18

Запорожье – +15 ... +17

Донецк – +15 ... +17

Луганск – +15 ... +17

Харьков – +15 ... +17

Киев – +15 ... +17

Прогноз погоды на 21 октября / Карта Укргидрометцентра