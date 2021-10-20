Где будет теплее всего
Средняя температура воздуха в Украине составит +15 ... +17 градусов. Однако в некоторых областях будет еще теплее.
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В Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях воздух прогреется до +17 ... +19 градусов. Максимально столбики термометров поднимутся в Черновицкой области – до +18 ... +20 градусов.
Холоднее всего будет на Сумщине – +14 ... +16 градусов.
В то же время синоптик Наталья Диденко утверждает, что в западных областях температура воздуха местами составит 22 градуса. Однако вечером там возможен небольшой дождь.
В Киеве Диденко прогнозирует штормовой ветер, который будет достигать 15 – 18 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 17 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 21 октября
Ужгород – +17 ... +19
Львов – +15 ... +17
Тернополь – +17 .. +19
Черновцы – +18 ... +20
Хмельницкий – +17 ... +19
Луцк – +16 ... +18
Ровно – +16 ... +18
Житомир – +16 ... +18
Винница – +15 ... +17
Одесса – +17 ... +19
Николаев – +16 ... +18
Херсон – +16 ... +18
Симферополь – +16 ... +18
Кропивницкий – +15 ... +17
Черкассы – +15 ... +17
Чернигов – +15 ... +17
Сумы – +14 ... +16
Полтава – +15 ... +17
Днепр – +16 ... +18
Запорожье – +15 ... +17
Донецк – +15 ... +17
Луганск – +15 ... +17
Харьков – +15 ... +17
Киев – +15 ... +17
Прогноз погоды на 21 октября / Карта Укргидрометцентра