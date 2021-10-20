Де буде найтепліше

Середня температура повітря в Україні становитиме +15...+17 градусів. Однак у деяких областях буде ще тепліше.

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У Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатські, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях повітря прогріється до +17...+19 градусів. Максимально стовпчики термометрів підіймуться у Чернівецькій області – до +18...+20 градусів.

Найхолодніше буде на Сумщині – +14...+16 градусів.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко стверджує, що у західних областях температура повітря місцями становитиме +22 градуси. Однак надвечір там можливий невеликий дощ.

У Києві Діденко прогнозує штормовий вітер, який сягатиме 15 – 18 метрів на секунду. Стовпчики термометрів сягатимуть +17 градусів.

Прогноз погоди у містах України на 21 жовтня

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Тернопіль – +17..+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +16...+18

Вінниця – +15...+17

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +16...+18

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +15...+17



Прогноз погоди на 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру