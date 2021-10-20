Синоптики з Бюро метеорології перевірили льодяні камені та підтвердили їхній колосальний розмір завдяки світлинам від небайдужого фотографа. Він розмістив градину поруч з вимірювальною стрічкою, що дозволило зробити висновки.
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Найбільші льодяні ядра сягали 16 сантиметрів у діаметрі. Загалом же землю вкрили опади, розміром 12 – 14 сантиметрів.
"Деяким людям градини не вміщалися в руку, це досить вражаюче. Мовиться про град, розміром з грейпфрут", – прокоментував синоптик Дін Наррамор.
Як утворюється величезний град
Град, розміром понад 5 сантиметрів, вважається дуже великим. Це доволі рідкісне явище, яке потребує особливих умов у довкіллі.
Краплі дощу замерзають, коли тепле та вологе повітря зустрічається в атмосфері з потоком холодного та сухого повітря. Утворені потоки довше утримують ядра в повітрі та у такий спосіб дозволяють їм стати ще більшими.
В Австралії випав рекордно великий град / Фото John Caporn
Такі опади можуть бути доволі небезпечними, уже коли досягають розміру м’яча для гольфу. Градини можуть зашкодити як життю та здоров’ю людей, так і пошкодити майно.
Користувачі соцмереж в Австралії повідомили про серйозні збитки після грози. Відомо, що град порозбивав лобове скло в автомобілях та дахи будинків у Квінсленді.
Дуже дорогі опади
У Раді страхування Австралії зазначили, що ведуть перемовини зі своїми членами у Квінсленді. Наслідки граду, зазвичай, є страховими випадками та завдають збитків на мільярд доларів.
Наприклад, наприкінці жовтня 2020 року, на Гелловін у Квінсленді випав сильний град. Негода завдала збитків на 1,05 мільярда доларів.
Негода завдала збитків на мільярд доларів / Фото Christopher Harvey
Після масштабної бурі в Квінсленді у жовтні 2021 року, в Австралії ще будуть грози. Однак настільки серйозних опадів, за прогнозами синоптиків, очікувати не варто.
Град в Україні: останні новини
- На Миколаївщині в липні 2021 року зафіксували град, розміром з куряче яйце.
- Аналогічна ситуація трапилася біля Києва 26 червня, після буревію з грозою та шквалами вітру.
- На Одещині 2 серпня пройшов сильний град, внаслідок якого навіть не видно було дорогу.