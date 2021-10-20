Синоптики из Бюро метеорологии проверили ледяные камни и подтвердили их колоссальный размер благодаря фотографиям от неравнодушного фотографа. Он разместил градину рядом с измерительной лентой, что позволило сделать выводы.

К теме На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео

Самые крупные ледяные ядра достигали 16 сантиметров в диаметре. В целом же землю покрыли осадки, размером 12 – 14 сантиметров.

"Некоторым людям градины не умещались в руку, это весьма впечатляюще. Речь идет о граде, размером с грейпфрут", – прокомментировал синоптик Дин Наррамор.

Как образуется огромный град

Град, размером более 5 сантиметров, считается очень крупным. Это довольно редкое явление, которое требует особых условий в окружающей среде.

Капли дождя замерзают, когда теплый и влажный воздух встречается в атмосфере с потоком холодного и сухого воздуха. Образованные потоки дольше удерживают ядра в воздухе и таким образом позволяют им стать еще большими.

В Австралии выпал рекордно крупный град / Фото John Caporn

Такие осадки могут быть довольно опасными, уже когда достигают размера мяча для гольфа. Градины могут повредить как жизни и здоровью людей, так и повредить имущество.

Пользователи соцсетей в Австралии сообщили о серьезных убытках после грозы. Известно, что град разбивал лобовые стекла в автомобилях и крыши домов в Квинсленде.

Очень дорогие осадки

В Совете страхования Австралии отметили, что ведут переговоры со своими членами в Квинсленде. Последствия града, как правило, являются страховыми случаями и наносят ущерб на миллиард долларов.

Например, в конце октября 2020 года, на Хэллоуин в Квинсленде выпал сильный град. Непогода нанесла ущерб на 1,05 миллиарда долларов.

Непогода нанесла ущерб на миллиард долларов / Фото Christopher Harvey

После масштабной бури в Квинсленде в октябре 2021 года, в Австралии еще будут грозы. Однако столь серьезных осадков, по прогнозам синоптиков, ожидать не стоит.

Град в Украине: последние новости