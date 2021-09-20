В целом воздух во всей стране станет прохладнее. Наименьшую температуру зафиксируют термометры в северо-западных областях – лишь +7...+9 градусов.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Облачная погода продержится на Западной Украине целый день. Однако осадков облака не принесут. Воздух там прогреется до +8...+10 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде – +12...+14 градусов. На востоке солнце будет редко появляться из-за туч. Дождь следует ожидать во второй половине дня. Столбики термометров покажут +12...+14, только на Луганщине будет +15...+17 градусов.
На севере в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью, утром и вечером ожидается мелкий дождь +8...+10 градусов. В южных регионах будет немного теплее – +15...+17 градусов. В то же время небо весь день будет в облаках. Осадков синоптики не прогнозируют.
В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь закончится еще до прихода утра. День пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.
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Прогноз погоды Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
По прогнозу синоптика, в Украине на протяжении 21 сентября будет доминировать холод. Температура воздуха в большинстве областей составит максимально только +7...+12 градусов. Немного теплее будет:
- на юге,
- в Луганской области,
- в Донецкой области
- в Днепре.
Холодные ощущение будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами! Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области,
– рассказала Наталья Диденко.
Она добавила, что на остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +7...+9
Винница – +8...+10
Одесса – +13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – +15...+17
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Суммы – +8...+10
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +15...+17
Харьков – +12...+14
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 21 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Холод в Украине завтра будет доминировать. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только +7...+12 градусов.
Немного теплее – на Юге, Луганской, Донецкой областях, в Днепре с районами, +12...+18 градусов. Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами!
Стареющий циклон еще будет осылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области. На остальной территории Украины, а это юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.