Загалом повітря у всій країні стане прохолоднішим. Найменшу температуру зафіксують термометри у північно-західних областях – лише +7...+9 градусів.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Однак опадів хмари не принесуть. Повітря там прогріється до +8...+10 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді – +12...+14 градусів. На Сході сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ слід чекати у другій половині дня. Стовпчики термометрів покажуть +12...+14, лише на Луганщині буде +15...+17 градусів.

На Півночі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі, вранці та ввечері очікується дрібний дощ, +8...+10 градусів. У південних регіонах буде трохи тепліше – +15...+17 градусів. Водночас небо весь день буде у хмарах. Опадів синоптики не прогнозують.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ закінчиться ще до приходу ранку. День пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову. Повітря прогріється до +7...+9 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині, в Україні протягом 21 вересня домінуватиме холод. Температура повітря у більшості областей становитиме максимально лише +7...+12 градусів. Трохи тепліше буде:

на Півдні,

Луганщині,

Донеччині,

у Дніпрі.

Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами, обережно під деревами та білбордами! Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини,

– розповіла Наталка Діденко.

Вона додала, що на решті території України, а це Південь, Луганська та Донецька області, суттєві опади малоймовірні.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +12...+14

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +7...+9

Вінниця – +8...+10

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +8...+10

Суми – +8...+10

Полтава – +9...+11

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +15...+17

Харків – +12...+14

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 21 вересня / Скриншот із сайту Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Холод в Україні завтра домінуватиме. Температура повітря 21 вересня у більшості областей становитиме максимально лише +7...+12 градусів.

Трохи тепліше – на Півдні, Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, +12...+18 градусів. Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер із сильними поривами, обережно під деревами та білбордами!

Старіючий циклон ще посилатиме дощі на голови мешканців північних областей, центральних та Харківщини. На решті території України, а це південь, Луганська та Донецька області, суттєві опади малоймовірні.