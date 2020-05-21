Прогноз погоды на 22 мая: солнце спрячется за облаками, в части страны – дожди
Погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет прохладной и облачной. Север и Восток страны накроют дожди.
Погода 22 мая: прохладно и без осадков
Теплее всего будет на Юге: в Одесской области – +16...+18, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму +15...+17. На остальной территории Украины столбики термометров не поднимутся выше +16, информирует Укргидрометцентр.
Обратите внимание В Украину снова идут ночные заморозки: где и когда будет холоднее всего
В большинстве украинских регионов будет облачная с прояснениями погода, в северных и восточных областях – дождь. В частности, осадки – на Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, в Черкасской, Житомирской и Черниговской областях. Не обойдутся без зонтов жители и гости столицы.
В Украине в пятницу ночью +2...+8 градусов, на Западе и в Центре вероятны заморозки, днем +10...+15 градусов. Словом, холодяка. 22 мая – летнего Николая, но плетним его назвать будет большим преувеличением,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +11...+13
Одесса – +16...+18
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 10... + 12
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – +10...+12