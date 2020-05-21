Прогноз погоды на 22 мая: солнце спрячется за облаками, в части страны – дожди

Погода в Украине в пятницу, 22 мая, будет прохладной и облачной. Север и Восток страны накроют дожди.

Погода 22 мая: прохладно и без осадков

Теплее всего будет на Юге: в Одесской области – +16...+18, в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму +15...+17. На остальной территории Украины столбики термометров не поднимутся выше +16, информирует Укргидрометцентр.

Обратите внимание В Украину снова идут ночные заморозки: где и когда будет холоднее всего

В большинстве украинских регионов будет облачная с прояснениями погода, в северных и восточных областях – дождь. В частности, осадки – на Киевщине, Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, в Черкасской, Житомирской и Черниговской областях. Не обойдутся без зонтов жители и гости столицы.

В Украине в пятницу ночью +2...+8 градусов, на Западе и в Центре вероятны заморозки, днем +10...+15 градусов. Словом, холодяка. 22 мая – летнего Николая, но плетним его назвать будет большим преувеличением,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +16...+18

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, от Укргидрометцентра