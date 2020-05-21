Прогноз погоди на 22 травня: сонце сховається за хмарами, у частині країни – дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, буде прохолодною та хмарною. Північ та Схід країни накриють дощі.

Погода 22 травня: прохолодно і не без опадів

Найтепліше буде на Півдні: на Одещині – +16…+18, у Миколаївській, Херсонській областях та у Криму +15…+17. На решті території України стовпчики термометрів не піднімуться вище +16, інформує Укргідрометцентр.

Зверніть увагу В Україну знову йдуть нічні заморозки: де і коли буде найхолодніше

У більшості українських регіонів буде хмарна з проясненнями погода, у північних та східних областях – дощитиме. Зокрема, опади – на Київщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, у Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях. Не обійдуться без парасольок жителі та гості столиці.

В Україні в п'ятницю вночі +2...+8 градусів, на Заході та в Центрі ймовірні заморозки, вдень +10...+15 градусів. Словом, холодяка. 22 травня – літнього Миколи, але літнім його назвати буде великим перебільшенням,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +11…+13

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +12…+14

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня, від Укргідрометцентру