Прогноз погоди на 22 травня: сонце сховається за хмарами, у частині країни – дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 22 травня, буде прохолодною та хмарною. Північ та Схід країни накриють дощі.
Погода 22 травня: прохолодно і не без опадів
Найтепліше буде на Півдні: на Одещині – +16…+18, у Миколаївській, Херсонській областях та у Криму +15…+17. На решті території України стовпчики термометрів не піднімуться вище +16, інформує Укргідрометцентр.
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У більшості українських регіонів буде хмарна з проясненнями погода, у північних та східних областях – дощитиме. Зокрема, опади – на Київщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині, у Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях. Не обійдуться без парасольок жителі та гості столиці.
В Україні в п'ятницю вночі +2...+8 градусів, на Заході та в Центрі ймовірні заморозки, вдень +10...+15 градусів. Словом, холодяка. 22 травня – літнього Миколи, але літнім його назвати буде великим перебільшенням,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +11…+13
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +12…+14
Київ – +10…+12
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня, від Укргідрометцентру