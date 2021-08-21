Свежее всего будет в западных областях. Там прогнозируют + 23...+26 градусов. Солнце на небе время от времени будет заходить за облака.
Интересно На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео
На градус больше воздух прогреется на востоке и юге – до 26+...+27 градусов. Ветер по всей Украине будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Укргидрометцентр осадков не прогнозирует.
В Киеве будет солнечно и сухо. Столбики термометров будут на уровне +24...+26 градусов.
Синоптики предупреждают о дождях
Наталья Диденко рассказала, что осадки и в воскресенье маловероятны. Однако в западных областях возможны локальные грозовые дожди.
Воздух будет не жгучим, а приятным и пушистым, как кошачий живот,
– поделилась Диденко.
Полный текст публикации Натальи Диденко в фейсбуке:
Воскресенье в Украине ожидается теплым и солнечным. Воздух будет не жгучим, а приятным и пушистым, как кошачий живот.
В течение дня ожидается + 22...+ 27 градусов, разве что на Востоке и юге до +28 градусов.
Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди.
В Киеве завтра будет сухо солнечно и тепло, +23....+24 градуса.
На День флага температура воздуха существенно не изменится. 23-го августа в западной части станет больше дождей.
24-го августа, на День Независимости, дожди и грозы возможны периодически в западных и северных областях Украины и в Винницкой области. Остальная территория будет принадлежать сухой погоде.
На Западе температура воздуха будет невысокой, +17+22 градуса, значительная часть территории Украины будет греться в +25+29 градусах.
Выходные эти – длинные, особенные. Пусть они станут для нас с наилучшими впечатлениями.
Читайте также Затопленные дома и магазины, поломанные авто: последствия непогоды под Днепром
Прогноз погоды в городах Украины 22 августа
Ужгород – + 24...+26
Львов – + 23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – + 24...+26
Черновцы – + 24...+26
Хмельницкий – + 24...+26
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – + 24...+26
Одесса – + 25...+27
Николаев – + 25...+27
Херсон – + 25...+27
Симферополь – + 25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – + 25...+27
Чернигов – + 25...+27
Сумы – + 24...+26
Полтава – + 25...+27
Днепр – + 25...+27
Запорожье – + 25...+27
Донецк – + 25...+27
Луганск – + 25...+27
Харьков – + 25...+27
Киев – + 24...+26
Прогноз погоды на 22 августа / Карта Укргидрометцентра