Найсвіжіше буде у західних областях. Там прогнозують +23...+26 градусів. Сонце на небі час від часу заходитиме за хмари.

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На градус більше повітря прогріється на Сході та Півдні – до 26+...+27 градусів. Вітер по всій Україні рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Укргідрометцентр опадів не прогнозує.

У Києві буде сонячно та сухо. Стовпчики термометрів будуть на рівні +24...+26 градусів.

Синоптикиня попереджає про дощі

Наталка Діденко розповіла, що опади у неділю малоймовірні. Однак у західних областях можливі локальні грозові дощі.

Повітря буде не пекучим, а приємним і пухнастим, як котячий живіт,

– поділилася Діденко.

Повний текст публікації Наталки Діденко у фейсбуці:

Неділя в Україні очікується теплою та сонячною. Повітря буде не пекучим, а приємним і пухнастим, як котячий живіт.

Протягом дня очікується +22...+27 градусів, хіба що на Сході та Півдні до +28 градусів.

Дощі 22 серпня малоймовірні, переважатиме суха погода, лише в західних областях можливі локальні грозові дощі.

У Києві завтра буде сухо сонячно та тепло, +23….+24 градуси.

На День Прапора температура повітря суттєво не зміниться. 23-го серпня в західній частині побільшає дощів.

24-го серпня, на День Незалежності, дощі та грози можливі періодично у західних та північних областях України та на Вінниччині. Решта території належатиме сухій погоді.

На Заході температура повітря буде невисокою, +17+22 градуси, значна частина території України грітиметься у +25+29 градусах.

Вихідні ці – довгі, особливі. Хай вони стануть для нас із якнайкращими враженнями.

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Прогноз погоди у містах України 22 серпня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 22 серпня / Карта Укргідрометцентру