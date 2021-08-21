Найсвіжіше буде у західних областях. Там прогнозують +23...+26 градусів. Сонце на небі час від часу заходитиме за хмари.
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На градус більше повітря прогріється на Сході та Півдні – до 26+...+27 градусів. Вітер по всій Україні рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Укргідрометцентр опадів не прогнозує.
У Києві буде сонячно та сухо. Стовпчики термометрів будуть на рівні +24...+26 градусів.
Синоптикиня попереджає про дощі
Наталка Діденко розповіла, що опади у неділю малоймовірні. Однак у західних областях можливі локальні грозові дощі.
Повітря буде не пекучим, а приємним і пухнастим, як котячий живіт,
– поділилася Діденко.
Повний текст публікації Наталки Діденко у фейсбуці:
Неділя в Україні очікується теплою та сонячною. Повітря буде не пекучим, а приємним і пухнастим, як котячий живіт.
Протягом дня очікується +22...+27 градусів, хіба що на Сході та Півдні до +28 градусів.
Дощі 22 серпня малоймовірні, переважатиме суха погода, лише в західних областях можливі локальні грозові дощі.
У Києві завтра буде сухо сонячно та тепло, +23….+24 градуси.
На День Прапора температура повітря суттєво не зміниться. 23-го серпня в західній частині побільшає дощів.
24-го серпня, на День Незалежності, дощі та грози можливі періодично у західних та північних областях України та на Вінниччині. Решта території належатиме сухій погоді.
На Заході температура повітря буде невисокою, +17+22 градуси, значна частина території України грітиметься у +25+29 градусах.
Вихідні ці – довгі, особливі. Хай вони стануть для нас із якнайкращими враженнями.
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Прогноз погоди у містах України 22 серпня
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 22 серпня / Карта Укргідрометцентру