Ночные морозы, без существенных осадков, но с ветром: прогноз погоды на 22 марта
В воскресенье, 22 марта, в Украине прогнозируют переменную облачность и местами ночные морозы. Осадки ожидаются лишь местами на юге и в Карпатах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду ожидать 22 марта?
Синоптики сообщили, что в воскресенье в Украине будет переменная облачность. Несильный дождь ночью прогнозируют лишь кое-где в южных регионах. В Карпатах местами может идти небольшой мокрый снег в ночные часы, однако днем осадки завершатся.
Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов. На юге воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Днем по областям будет теплее – от +8 до +13 градусов. В то же время в Карпатах прогнозируют от -3 до +2 градусов.
По данным синоптиков, ветер будет северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в Крыму и Приазовье возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +9...+11;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +9...+11;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +9...+11;
- Одесса +8...+10;
- Николаев +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Симферополь +8...+10;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +10...+12.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Как рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Канала, в ближайшее время в Украине не ожидается серьезный снег. В то же время местами возможны небольшие дожди с мокрым снегом.
По данным синоптиков, до конца марта погода в Украине будет в пределах средней нормы. Не прогнозируют рекордных температур или опасных явлений.
С 23 марта станет теплее, но потом возможно незначительное похолодание.