Прогноз погоды на 23 мая: не потеплеет, будет облачно и дождливо
Погода в Украине в субботу 23 мая, будет и в дальнейшем прохладной. В большинстве областей Украины будет облачно, а в центре и на севере пойдет дождь. Правда, на Западе Украины будет несколько теплее: между облаками иногда будет проглядывать солнце.
Влажная и холодная погода продлится и на выходных, значительного потепления и солнца ждать не стоит. Потепления ожидают на следующей неделе, как написала на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.
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Погоде 23 мая: снова прохладно
23 мая дожди в центральных областях, местами на севере, в южной части, на Харьковщине. В Запорожской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях – без существенных осадков, могут быть локальные очаги осадков.
На Западе погода в субботу будет сухой, иногда солнечной. Однако, воздух не будет прогреваться, температура и в дальнейшем будет колебаться между +14...+18 градусами.
Ночью +3...+8 градусов. Ожидают заморозки в западных, северных и в центральных областях.
В Киеве ночью будет холодно, +3...+6 градусов, а днем – +12...+16 градусов.
Погода в городах Украины 23 мая:
Ужгород – +16…+18
Львов – +15…+17
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +15…+17
Черновцы – +15…+17
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +15…+17
Ровно – +14…+16
Житомир – +12…+14
Винница – +12…+14
Одесса – +15…+17
Николаев – +15…+17
Херсон – +15…+17
Симферополь – +14…+16
Кропивницкий – +13…+15
Черкассы – +12…+14
Чернигов – +11…+13
Сумы – +12…+14
Полтава – +12…+14
Днепр – +13…+15
Запорожье – +14…+16
Донецк – +13…+15
Луганск – +13…+15
Харьков – +13…+15
Киев – +12…+14
Погода в городах Украины 23 мая / Картинки Укргидрометцентра
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