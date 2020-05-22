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Прогноз погоды на 23 мая: не потеплеет, будет облачно и дождливо

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Погода 23 мая 2020 в Украине - что обещают синоптики
Прогноз погоды на 23 мая / unsplash.com

Погода в Украине в субботу 23 мая, будет и в дальнейшем прохладной. В большинстве областей Украины будет облачно, а в центре и на севере пойдет дождь. Правда, на Западе Украины будет несколько теплее: между облаками иногда будет проглядывать солнце.

Влажная и холодная погода продлится и на выходных, значительного потепления и солнца ждать не стоит. Потепления ожидают на следующей неделе, как написала на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

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Погоде 23 мая: снова прохладно

23 мая дожди в центральных областях, местами на севере, в южной части, на Харьковщине. В Запорожской, Луганской, Донецкой, Николаевской областях – без существенных осадков, могут быть локальные очаги осадков.

На Западе погода в субботу будет сухой, иногда солнечной. Однако, воздух не будет прогреваться, температура и в дальнейшем будет колебаться между +14...+18 градусами.

Ночью +3...+8 градусов. Ожидают заморозки в западных, северных и в центральных областях.

В Киеве ночью будет холодно, +3...+6 градусов, а днем – +12...+16 градусов.

Погода в городах Украины 23 мая:

Ужгород – +16…+18

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +15…+17

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +15…+17

Ровно – +14…+16

Житомир – +12…+14

Винница – +12…+14

Одесса – +15…+17

Николаев – +15…+17

Херсон – +15…+17

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +12…+14

Чернигов – +11…+13

Сумы – +12…+14

Полтава – +12…+14

Днепр – +13…+15

Запорожье – +14…+16

Донецк – +13…+15

Луганск – +13…+15

Харьков – +13…+15

Киев – +12…+14

Погода на 23 травня
Погода в городах Украины 23 мая / Картинки Укргидрометцентра

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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