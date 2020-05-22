Прогноз погоди на 23 травня: не потеплішає, буде хмарно і з дощами
Погода в Україні у суботу, 23 травня, буде і надалі прохолодною. У більшості областей України буде хмарно, а у центрі та на півночі йтиме дощ. Щоправда, на Заході України буде дещо тепліше: між хмарами інколи визиратиме сонце.
Волога і холодна погода триватиме і на вихідних, значного потепління та сонця чекати не варто. На потепління очікують з наступного тижня, як написала на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.
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Погода 23 травня: знову прохолодно
23 травня дощитиме у центральних областях, місцями на Півночі, в південній частині, на Харківщині. На Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині – без істотних опадів, можуть бути локальні осередки опадів.
На Заході погода у суботу буде сухою, інколи сонячною. Однак, повітря не прогріватиметься, температура і надалі коливатиметься між +14...18 градусами.
Вночі +3...+8 градусів. Очікують на заморозки в західних, північних та в центральних областях.
У Києві вночі буде холодно, +3...+6 градусів, а вдень – +12...+16 градусів.
Погода в містах України 23 травня:
Ужгород – +16…+18
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +15…+17
Рівне – +14…+16
Житомир – +12…+14
Вінниця – +12…+14
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +11…+13
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +12…+14
Погода в містах України 23 травня / Зображення Укргідрометцентру