Прогноз погоди на 23 травня: не потеплішає, буде хмарно і з дощами

Погода в Україні у суботу, 23 травня, буде і надалі прохолодною. У більшості областей України буде хмарно, а у центрі та на півночі йтиме дощ. Щоправда, на Заході України буде дещо тепліше: між хмарами інколи визиратиме сонце.

Волога і холодна погода триватиме і на вихідних, значного потепління та сонця чекати не варто. На потепління очікують з наступного тижня, як написала на своїй фейсбук-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода 23 травня: знову прохолодно

23 травня дощитиме у центральних областях, місцями на Півночі, в південній частині, на Харківщині. На Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині – без істотних опадів, можуть бути локальні осередки опадів.

На Заході погода у суботу буде сухою, інколи сонячною. Однак, повітря не прогріватиметься, температура і надалі коливатиметься між +14...18 градусами.

Вночі +3...+8 градусів. Очікують на заморозки в західних, північних та в центральних областях.

У Києві вночі буде холодно, +3...+6 градусів, а вдень – +12...+16 градусів.

Погода в містах України 23 травня:

Ужгород – +16…+18

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +15…+17

Рівне – +14…+16

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12…+14

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +12…+14

Полтава – +12…+14

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +12…+14



Погода в містах України 23 травня / Зображення Укргідрометцентру