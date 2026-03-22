22 марта, 15:41
Местами ночной мороз, но до +15 днем: погода 23 марта

София Рожик

Погода в понедельник, 23 марта, порадует украинцев теплом до +15. В то же время кое-где ночью возможны небольшие морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 23 марта?

В понедельник синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность.

День пройдет без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, а на юге и востоке страны – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от +3 до -2. Днем будет преимущественно +8 – +13.

Теплее всего будет на юге: ночью +2 – +7, днем +10 – +15.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • Синоптики прогнозируют, что до конца марта погода в Украине будет в пределах средней нормы – не будет ни рекордных температур, ни опасных явлений. С 23 марта придет потепление, но позже снова возможно незначительное похолодание.

  • В то же время, как рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу, в ближайшее время в Украине серьезного снега не ожидается. Но небольшие дожди с мокрым снегом местами возможны.