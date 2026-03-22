Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 23 марта?
В понедельник синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность.
День пройдет без осадков.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, а на юге и востоке страны – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночная температура будет колебаться от +3 до -2. Днем будет преимущественно +8 – +13.
Теплее всего будет на юге: ночью +2 – +7, днем +10 – +15.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +12...+14;
- Николаев +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +12...+14;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +10...+12.
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Синоптики прогнозируют, что до конца марта погода в Украине будет в пределах средней нормы – не будет ни рекордных температур, ни опасных явлений. С 23 марта придет потепление, но позже снова возможно незначительное похолодание.
В то же время, как рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу, в ближайшее время в Украине серьезного снега не ожидается. Но небольшие дожди с мокрым снегом местами возможны.