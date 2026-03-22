Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Выпадет ли мокрый снег и дождь в Украине: как изменится погода в ближайшие дни

Какой будет погода 23 марта?

В понедельник синоптики прогнозируют по Украине переменную облачность.

День пройдет без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, а на юге и востоке страны – северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от +3 до -2. Днем будет преимущественно +8 – +13.

Теплее всего будет на юге: ночью +2 – +7, днем +10 – +15.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +11...+13;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +10...+12;

Днепр +11...+13;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды в Украине на 23 марта / Карта Укргидрометцентра

