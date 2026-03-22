Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 23 березня?

У понеділок синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність.

День пройде без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, а на півдні та сході країни – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від +3 до -2. Вдень буде переважно +8 – +13.

Найтепліше буде на півдні: вночі +2 – +7, вдень +10 – +15.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Якою буде температура в великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль+10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

  • Синоптики прогнозують, що до кінця березня погода в Україні буде в межах середньої норми – не буде ані рекордних температур, ані небезпечних явищ. З 23 березня прийде потепління, але пізніше знову можливе незначне похолодання.

  • Водночас, як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу, найближчим часом в Україні серйозного снігу не очікується. Але невеликі дощі із мокрим снігом місцями можливі.