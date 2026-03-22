Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 23 березня?

У понеділок синоптики прогнозують по Україні мінливу хмарність.

День пройде без опадів.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду, а на півдні та сході країни – північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Нічна температура коливатиметься від +3 до -2. Вдень буде переважно +8 – +13.

Найтепліше буде на півдні: вночі +2 – +7, вдень +10 – +15.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Якою буде температура в великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль+10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +11...+13;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +8...+10;

Суми +8...+10;

Полтава +10...+12;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +11...+13;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 23 березня / Карта Укргідрометцентру

