Прогноз погоды на 24 мая: на Западе и Юге – безоблачное небо, в других областях – дожди

Погода в Украине в понедельник, 24 мая, будет разной для регионов. Так, Запад и часть Юга будут купаться в солнечных лучах. А вот жителям остальных областей синоптики советуют прихватить с собой зонтики.

Безоблачное небо обещают во всех западных областях. Также метеорологи отметили: дождей не будет и на Юге. Исключение – Херсонщина, тут без осадков не обойдется.

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Наиболее мощные осадки – в Сумской и Полтавской областях. Именно в Сумской области будут самые низкие температурные показатели 24 мая – +15 ... +17. Также прохладно на Западе и в части центральных регионов, здесь воздух прогреется лишь до +16 ... +19.

Выше столбики термометров поднимутся в Луганской области и в Крыму – до летних +24 ... +26. Почти так же тепло в других южных и восточных областях.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 24 мая

, то в понедельник, 24 мая, жителям и гостям столицы синоптики пообещали дожди. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +17 ... +19.

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +23...+25

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +24...+26

Харьков – +23...+25

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на 24 мая / Фото Укргидрометцентра