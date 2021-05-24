Прогноз погоды на 24 мая: на Западе и Юге – безоблачное небо, в других областях – дожди

Погода в Украине в понедельник, 24 мая, будет разной для регионов. Так, Запад и часть Юга будут купаться в солнечных лучах. А вот жителям остальных областей синоптики советуют прихватить с собой зонтики.
Безоблачное небо обещают во всех западных областях. Также метеорологи отметили: дождей не будет и на Юге. Исключение – Херсонщина, тут без осадков не обойдется.
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Наиболее мощные осадки – в Сумской и Полтавской областях. Именно в Сумской области будут самые низкие температурные показатели 24 мая – +15 ... +17. Также прохладно на Западе и в части центральных регионов, здесь воздух прогреется лишь до +16 ... +19.
Выше столбики термометров поднимутся в Луганской области и в Крыму – до летних +24 ... +26. Почти так же тепло в других южных и восточных областях.Что касается Киева, то в понедельник, 24 мая, жителям и гостям столицы синоптики пообещали дожди. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +17 ... +19.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 24 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Николаев – +21...+23
Херсон – +23...+25
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +24...+26
Харьков – +23...+25
Киев – +17...+19