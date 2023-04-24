На Севере страны также будет переменная облачность, пройдет дождь на Волыни, Ровенщине, небольшой дождь будет на Житомирщине. На Юге – переменная облачность, без осадков.

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Какая будет погода в регионах

В западных областях погода будет теплой, дождливой. Днем – 11 – 13 градусов тепла. Только в Хмельницкой области прогнозируют рекордные +14 – 16 градусов. Ночью температура опустится до 6 – 10 градусов тепла.

На Востоке также кратковременные дожди. Как и на Западе, там возможны грозы. Температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла днем и до 10 – ночью.

На Севере и Юге страны будет до 19 градусов тепла днем и до 8 – ночью. Правда, в Крыму прогнозируется до 20 градусов тепла.

В Центре Украины осадки не прогнозируются. Ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем – 15 – 20 градусов. В Киеве ночью – 6 – 8 градусов тепла, днем – 17 – 19 градусов.

Какая будет погода в городах Украины

  • Киев – +17...+19
  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +11...+13
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +11...+13
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +17...+19
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +17...+19
  • Херсон – +17...+19
  • Симферополь – +18...+20
  • Кропивницкий – +17...+19
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +17...+19
  • Сумы – +17...+19
  • Полтава – +17...+19
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +17...+19
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +11...+13

Какая будет температура в Украине 25 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра