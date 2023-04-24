На Севере страны также будет переменная облачность, пройдет дождь на Волыни, Ровенщине, небольшой дождь будет на Житомирщине. На Юге – переменная облачность, без осадков.

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Какая будет погода в регионах

В западных областях погода будет теплой, дождливой. Днем – 11 – 13 градусов тепла. Только в Хмельницкой области прогнозируют рекордные +14 – 16 градусов. Ночью температура опустится до 6 – 10 градусов тепла.

На Востоке также кратковременные дожди. Как и на Западе, там возможны грозы. Температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла днем и до 10 – ночью.

На Севере и Юге страны будет до 19 градусов тепла днем и до 8 – ночью. Правда, в Крыму прогнозируется до 20 градусов тепла.

В Центре Украины осадки не прогнозируются. Ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем – 15 – 20 градусов. В Киеве ночью – 6 – 8 градусов тепла, днем – 17 – 19 градусов.

Какая будет погода в городах Украины

Киев – +17...+19

Ужгород – +11...+13

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +11...+13

Какая будет температура в Украине 25 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра