На Півночі країни також буде мінлива хмарність, дощитиме на Волині, Рівненщині, невеликий дощ буде на Житомирщині. На Півдні – мінлива хмарність, без опадів.

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Якою буде погода в регіонах

У західних областях погода буде теплою, дощовою. Вдень – 11 – 13 градусів тепла. Тільки у Хмельницькій області прогнозують рекордні +14 – 16 градусів. Вночі температура опуститься до 6 – 10 градусів тепла.

На Сході також будуть короткочасні дощі. Як і на Заході, там можливі грози. Температура повітря сягатиме до 19 градусів тепла вдень та до 10 – вночі.

На Півночі та Півдні країни також буде до 19 градусів тепла вдень та до 8 – вночі. Щоправда, у Криму прогнозують до 20 градусів тепла.

У Центрі України опадів не прогнозують. Вночі буде 4 – 9 градусів тепла, вдень – 15 – 20 градусів. У самому Києві вночі – 6 – 8 градусів тепла, вдень – 17 – 19 градусів.

Якою буде погода в містах України

Київ – +17...+19

Ужгород – +11...+13

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +16...+18

Вінниця – +17...+19

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +11...+13

Якою буде температура в Україні 25 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру