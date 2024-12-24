Будет ли снег на Рождество: синоптик порадовала прогнозом

В этом году украинцы встретили Сочельник фактически без снега. В то же время на Рождество в отдельных областях все же возможны небольшие осадки.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода на Рождество – прогноз

Наталья Птуха отметила, что сейчас в Украине погода не совсем зимняя – все-таки остаются плюсы. Однако все же на Рождество возможен небольшой снег.

Во многих областях температурный фон выше климатической нормы где-то на 4 – 7 градусов. Относительно прогнозов на Рождество, – завтра в большинстве западных областей все же может быть небольшой мокрый снег. На Юге – преимущественно дождь. Остальная территория остается без осадков,

– говорит синоптик.

По словам Птухи, такую погоду вызывают атмосферные фронты с юга. Сейчас над Балканами находится поле пониженного давления. Этот циклон будет продвигаться в сторону Турции, поэтому его влияние уже будет ослабевать.

"Впрочем, завтра, на Рождество, еще немножечко у нас будут осадки, но только в западных областях и по южным", – говорит Птуха.

Также в северной части ночью и утром местами может быть туман. В западных областях на дорогах местами гололедица.

Температура в большинстве регионов составит от -2 до +3 градусов. Немного теплее будет на Юге, Востоке и Днепропетровской области. Там в течение суток будет +2 – +7 градусов. В Крыму днем даже до +10 градусов.