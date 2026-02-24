До +6 с мокрым снегом и дождем: прогноз погоды на 25 февраля

Погода в среду, 25 февраля, будет облачной. Небольшой мороз ожидается лишь ночью.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 25 февраля?

Синоптики рассказали, что 25 февраля погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.

Поэтому ожидаются еще одни теплые сутки с почти одинаковой температурой ночью и днем – от -2 до +3.

Теплее всего днем будет на Закарпатье и в южной части страны – +1 – +6.

На крайнем юге, а ночью и на востоке страны умеренные осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя.

Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей местами будет туман. А на дорогах всюду, кроме юга, местами гололедица.

Ветер в этот день прогнозируют преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород +3...+5

Львов 0...+2

Ивано-Франковск +1...+3

Тернополь 0...+2

Черновцы 0...+2

Хмельницкий 0...+2

Луцк -1...+1

Ровно -1...+1

Житомир -1...+1

Винница 0...+2

Одесса +4...+6

Николаев +3...+5

Херсон +3....+5

Симферополь +3...+5

Кропивницкий 0...+2

Черкассы 0...+2

Чернигов 0...+2

Сумы 0...+2

Полтава 0...+2

Днепр 0...+2

Запорожье +3....+5

Донецк 0...+2

Луганск +1...+3

Харьков 0...+2

