Про це пише Укргідрометцентр.
Дивіться також На Україну насуваються найбільші за десятиліття повені: у яких регіонах можливі підтоплення
Якою буде погода 25 лютого?
Синоптики розповіли, що 25 лютого погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.
Тож очікується ще одна тепла доба з майже однаковою температурою вночі та вдень – від -2 до +3.
Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в південній частині країни – +1 – +6.
На крайньому півдні, а вночі і на сході країни помірні опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу.
Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей подекуди буде туман. А на дорогах усюди, окрім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер цього дня прогнозують переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Погода в обласних центрах
- Київ 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львів 0...+2
- Івано-Франківськ +1...+3
- Тернопіль 0...+2
- Чернівці 0...+2
- Хмельницький 0...+2
- Луцьк -1...+1
- Рівне -1...+1
- Житомир -1...+1
- Вінниця 0...+2
- Одеса +4...+6
- Миколаїв +3...+5
- Херсон +3...+5
- Сімферополь +3...+5
- Кропивницький 0...+2
- Черкаси 0...+2
- Чернігів 0...+2
- Суми 0...+2
- Полтава 0...+2
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя +3...+5
- Донецьк 0...+2
- Луганськ +1...+3
- Харків 0...+2
Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / Укргідрометцентр
Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.
Погода в Україні: останні новини
Впродовж 23 – 26 лютого погода в Україні буде нестійкою. Прогнозують опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу, а також туман та ожеледицю.
А у Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях на цей період оголошено жовтий рівень небезпеки через підйом рівнів води на річках, що може призвести до локальних підтоплень.
Водночас очікується, що в деяких регіонах України почнеться метеорологічна весна з температурними коливаннями.