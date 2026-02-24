Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 25 лютого?

Синоптики розповіли, що 25 лютого погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.

Тож очікується ще одна тепла доба з майже однаковою температурою вночі та вдень – від -2 до +3.

Найтепліше вдень буде на Закарпатті та в південній частині країни – +1 – +6.

На крайньому півдні, а вночі і на сході країни помірні опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу.

Вночі та вранці у більшості північних, центральних та південних областей подекуди буде туман. А на дорогах усюди, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер цього дня прогнозують переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Погода в обласних центрах

  • Київ 0...+2
  • Ужгород +3...+5
  • Львів 0...+2
  • Івано-Франківськ +1...+3
  • Тернопіль 0...+2
  • Чернівці 0...+2
  • Хмельницький 0...+2
  • Луцьк -1...+1
  • Рівне -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Вінниця 0...+2
  • Одеса +4...+6
  • Миколаїв +3...+5
  • Херсон +3...+5
  • Сімферополь +3...+5
  • Кропивницький 0...+2
  • Черкаси 0...+2
  • Чернігів 0...+2
  • Суми 0...+2
  • Полтава 0...+2
  • Дніпро 0...+2
  • Запоріжжя +3...+5
  • Донецьк 0...+2
  • Луганськ +1...+3
  • Харків 0...+2

Погода 25 лютого

Прогноз погоди в Україні на 25 лютого / Укргідрометцентр

  • Впродовж 23 – 26 лютого погода в Україні буде нестійкою. Прогнозують опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу, а також туман та ожеледицю.

  • А у Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях на цей період оголошено жовтий рівень небезпеки через підйом рівнів води на річках, що може призвести до локальних підтоплень.

  • Водночас очікується, що в деяких регіонах України почнеться метеорологічна весна з температурними коливаннями.