Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 25 февраля?

Синоптики рассказали, что 25 февраля погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.

Поэтому ожидаются еще одни теплые сутки с почти одинаковой температурой ночью и днем – от -2 до +3.

Теплее всего днем будет на Закарпатье и в южной части страны – +1 – +6.

На крайнем юге, а ночью и на востоке страны умеренные осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя.

Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей местами будет туман. А на дорогах всюду, кроме юга, местами гололедица.

Ветер в этот день прогнозируют преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Погода в областных центрах

  • Киев 0...+2
  • Ужгород +3...+5
  • Львов 0...+2
  • Ивано-Франковск +1...+3
  • Тернополь 0...+2
  • Черновцы 0...+2
  • Хмельницкий 0...+2
  • Луцк -1...+1
  • Ровно -1...+1
  • Житомир -1...+1
  • Винница 0...+2
  • Одесса +4...+6
  • Николаев +3...+5
  • Херсон +3....+5
  • Симферополь +3...+5
  • Кропивницкий 0...+2
  • Черкассы 0...+2
  • Чернигов 0...+2
  • Сумы 0...+2
  • Полтава 0...+2
  • Днепр 0...+2
  • Запорожье +3....+5
  • Донецк 0...+2
  • Луганск +1...+3
  • Харьков 0...+2

Погода 25 февраля

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / Укргидрометцентр

Погода в Украине: последние новости

  • В течение 23 – 26 февраля погода в Украине будет неустойчивой. Прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а также туман и гололед.

  • А в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях на этот период объявлен желтый уровень опасности из-за подъема уровней воды на реках, что может привести к локальным подтоплениям.

  • В то же время ожидается, что в некоторых регионах Украины начнется метеорологическая весна с температурными колебаниями.