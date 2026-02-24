Об этом пишет Укргидрометцентр.
Смотрите также На Украину надвигаются крупнейшие за десятилетия наводнения: в каких регионах возможны подтопления
Какой будет погода 25 февраля?
Синоптики рассказали, что 25 февраля погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.
Поэтому ожидаются еще одни теплые сутки с почти одинаковой температурой ночью и днем – от -2 до +3.
Теплее всего днем будет на Закарпатье и в южной части страны – +1 – +6.
На крайнем юге, а ночью и на востоке страны умеренные осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя.
Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей местами будет туман. А на дорогах всюду, кроме юга, местами гололедица.
Ветер в этот день прогнозируют преимущественно северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Погода в областных центрах
- Киев 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львов 0...+2
- Ивано-Франковск +1...+3
- Тернополь 0...+2
- Черновцы 0...+2
- Хмельницкий 0...+2
- Луцк -1...+1
- Ровно -1...+1
- Житомир -1...+1
- Винница 0...+2
- Одесса +4...+6
- Николаев +3...+5
- Херсон +3....+5
- Симферополь +3...+5
- Кропивницкий 0...+2
- Черкассы 0...+2
- Чернигов 0...+2
- Сумы 0...+2
- Полтава 0...+2
- Днепр 0...+2
- Запорожье +3....+5
- Донецк 0...+2
- Луганск +1...+3
- Харьков 0...+2
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / Укргидрометцентр
Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.
Погода в Украине: последние новости
В течение 23 – 26 февраля погода в Украине будет неустойчивой. Прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а также туман и гололед.
А в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях на этот период объявлен желтый уровень опасности из-за подъема уровней воды на реках, что может привести к локальным подтоплениям.
В то же время ожидается, что в некоторых регионах Украины начнется метеорологическая весна с температурными колебаниями.