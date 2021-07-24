После затяжной непогоды в Украину вернулась летняя жара. Средняя дневная температура в стране составит + 27...+29 градусов.
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Холоднее всего будет на севере. По данным синоптиков, днем воздух там прогреется максимально до +28 градусов.
Максимальным теплом смогут насладиться жители Юга и Востока. Там обещают до +30 градусов тепла. Самой теплой областью в Украине станет Запорожская: столбики термометра прогреются до + 31 градуса.
В Киеве синоптики прогнозируют + 26...+28 градусов. Осадков в украинской столице ожидать не стоит.
Комментарий синоптика Диденко
Украинская синоптик Наталья Диденко заявила, что "на выходных Украина снова будет в гостях у антициклона".
Суббота и воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, вероятны роскошные белые кучевые облачка – любуйтесь,
– призвала синоптик.
Диденко призвала украинцев провести эти солнечные и ласковые дни в путешествиях. В частности, посетить Батурин, Качановку, Софиевку или Асканию-Нову.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 июля
Ужгород – + 27...+29
Львов – + 27...+29
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – + 27...+29
Черновцы – + 27...+29
Хмельницкий – + 27...+29
Луцк – + 27...+29
Ровно – + 27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – + 27...+29
Одесса – + 28...+30
Николаев – + 28...+30
Херсон – + 28...+30
Симферополь – + 28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – + 27...+29
Чернигов – + 26...+28
Сумы – + 26...+28
Полтава – + 27...+29
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 29...+31
Донецк – + 27...+29
Луганск – + 28...+30
Харьков – + 27...+29
Киев – + 26...+28