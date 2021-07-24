Після затяжної негоди в Україні повернулася літня спека. Середня денна температура у країні становитиме +27...+29 градусів.

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Найпрохолодніше буде на Півночі. За даними синоптиків, вдень повітря там прогріється максимально до +28 градусів.

Максимальним теплом зможуть насолодитися жителі Півдня та Сходу. Там обіцяють до +30 градусів тепла. Найтеплішою областю в Україні стане Запорізька: стовпчики термометра прогріються до +31 градуса.

У Києві синоптики прогнозують +26...+28 градусів. Опадів в українській столиці очікувати не варто.

Коментар синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко заявила, що "вихідними Україна знову буде в гостях у антициклона".

Субота і неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки – милуйтеся,

– закликала синоптикиня.

Діденко закликала українців провести ці сонячні та лагідні дні у мандрівках. Зокрема, відвідати Батурин, Качанівку, Софіївку чи Асканію-Нову.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 25 липня

Ужгород – +27...+29

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29

Київ – +26...+28



Погода в Україні на 25 липня / Укргідрометцентр