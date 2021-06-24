В то же время восток и север будут страдать от жары. Кое-где столбики термометров поднимутся до +35 градусов.
Важно Аномальная жара: температура бьет рекорды, достигая +35 градусов
Ясному утру на Западной Украине придет на смену облачная погода, которая сохранится до самого вечера. Синоптики предупреждают о граде диаметром 6 – 19 миллиметров и шквальный ветер до 24 метров в секунду. Столбики термометров максимально покажут +32...+34 градуса.
Несмотря на то, что утром на Восточной Украине небо будет облачное, день и вечер обещают быть ясными. Осадков не прогнозируют, но воздух прогреется до аномальных +33...+35 градусов. Ветер – восточный и северо-восточный до 10 метров в секунду.
Погода на севере Украины будет облачной, но серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +32...+34 градусов. Ясная погода на юге будет в течение всего дня. Вечером солнце может скрываться за облаками. Температура воздуха +31...+33 градуса.
Утром в Киеве небо будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Столбики термометров там покажут +32...+34 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 25 июня
Ужгород – 32...+34
Львов – 32...+34
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – 32...+34
Черновцы – 32...+34
Хмельницкий – 32...+34
Луцк – 32...+34
Ровно – +33...+35
Житомир – 32...+34
Винница – 32...+34
Одесса – +26...+28
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – 32...+34
Черкассы – 32...+34
Чернигов – 32...+34
Суммы – 32...+34
Полтава – 32...+34
Днепр – +31...+33
Запорожье – +31...+33
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – 32...+34
Прогноз погоды на 25 июня / Фото Укргидрометцентра