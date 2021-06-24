Натомість Схід та Північ потерпатимуть від спеки. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.

Важливо Аномальна спека: температура б'є рекорди, сягаючи +35 градусів

Ясному ранку на Західній Україні прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Синоптики попереджають про град діаметром 6 – 19 міліметрів та шквальний вітер до 24 метрів на секунду. Стовпчики термометрів максимально покажуть +32...+34 градуси.

Попри те, що зранку на Східній Україні небо буде хмарне, день та вечір обіцяють бути ясними. Опадів не прогнозують, але повітря прогріється до аномальних +33...+35 градусів. Вітер — східний та північно-східний до 10 метрів на секунду.

Погода на Півночі України буде хмарною, але серйозних опадів синоптики не прогнозують. Повітря там прогріється до +32...+34 градусів. Ясна погода на Півдні буде протягом усього дня. Лише ввечері сонце може ховатися за хмарами. Температура повітря становитиме +31...+33 градуси.

Вранці у Києві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Стовпчики термометрів там покажуть +32...+34 градуси.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 25 червня

Ужгород – +32...+34

Львів – +32...+34

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +32...+34

Чернівці – +32...+34

Хмельницький – +32...+34

Луцьк – +32...+34

Рівне – +33...+35

Житомир – +32...+34

Вінниця – +32...+34

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +32...+34

Суми – +32...+34

Полтава – +32...+34

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +32...+34



Прогноз погоди на 25 червня / Фото Укргідрометцентру