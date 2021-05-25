Прогноз погоды на 25 мая: на западе снова дождливо, а в других областях – сухо и облачно

Погода в Украине во вторник, 25 мая, будет теплой, но с большим количеством осадков на западе. Уже традиционно, жителям западных областей надо будет носить с собой зонтики.
Зато в остальных областях Украины существенных осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха составит +23...+25 градусов.
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В течение всего дня на Западной Украине будет держаться облачная погода. Весь день будет падать мелкий дождь, который к вечеру может усилиться. Столбики термометров там покажут +22...+24 градуса. Облачная погода будет и на Восточной Украине. Однако там осадки маловероятны. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.
Небо в северных областях также будет в плену облаков. В то же время осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Утро и день на юге Украины будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Температура воздуха составит + 22...+24 градуса.
Пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день, вечером небо станет чистым и ясным. Столбики термометров там покажут + 21...+23 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 25 мая
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье – +22...+24
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +21...+23
Прогноз погоды на 25 мая / Фото Укргидрометцентра