Прогноз погоды на 25 мая: на западе снова дождливо, а в других областях – сухо и облачно

Погода в Украине во вторник, 25 мая, будет теплой, но с большим количеством осадков на западе. Уже традиционно, жителям западных областей надо будет носить с собой зонтики.

Зато в остальных областях Украины существенных осадков не прогнозируют. Максимальная температура воздуха составит +23...+25 градусов.

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В течение всего дня на Западной Украине будет держаться облачная погода. Весь день будет падать мелкий дождь, который к вечеру может усилиться. Столбики термометров там покажут +22...+24 градуса. Облачная погода будет и на Восточной Украине. Однако там осадки маловероятны. Температура воздуха составит +23...+25 градусов.

Небо в северных областях также будет в плену облаков. В то же время осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Утро и день на юге Украины будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Температура воздуха составит + 22...+24 градуса.

Пасмурная погода будет держаться в Киеве не весь день, вечером небо станет чистым и ясным. Столбики термометров там покажут + 21...+23 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 25 мая

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +22...+24

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на 25 мая / Фото Укргидрометцентра