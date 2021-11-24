Без осадков, но ветрено: прогноз погоды на 25 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 25 ноября, будет ясной и немного теплее, чем накануне. Максимально столбики термометров поднимутся только в двух областях до +8 градусов.
Днем температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Теплее всего будет в Одессе и во Львове – +6...+8 градусов.
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В восточных областях воздух прогнозируют холоднее – +3...+5 градусов, а в Луганске и Сумах – +2...+4 градусов.
Ни снег, ни дождь синоптики не обещают. Ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам синоптика Наталки Диденко, в четверг усилится ветер в северных, западных и центральных областях.
Будьте осторожны и закутывайтесь плотнее,
– посоветовала синоптик.
Кстати, сухую погоду она объяснила антициклоном, который накроет почти все области.
В Киеве температура воздуха будет на уровне +3...+5 градусов. Будет дуть сильный ветер с южного направления.
Погода в городах Украины на 25 ноября
Ужгород – +4...+6
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +3...+5
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на 25 ноября / Карта Укргидрометцентра