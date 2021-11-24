Без осадков, но ветрено: прогноз погоды на 25 ноября

Погода в Украине в четверг, 25 ноября, будет ясной и немного теплее, чем накануне. Максимально столбики термометров поднимутся только в двух областях до +8 градусов.

Днем температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Теплее всего будет в Одессе и во Львове – +6...+8 градусов.

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В восточных областях воздух прогнозируют холоднее – +3...+5 градусов, а в Луганске и Сумах – +2...+4 градусов.

Ни снег, ни дождь синоптики не обещают. Ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам синоптика Наталки Диденко, в четверг усилится ветер в северных, западных и центральных областях.

Будьте осторожны и закутывайтесь плотнее,

– посоветовала синоптик.

Кстати, сухую погоду она объяснила антициклоном, который накроет почти все области.

В Киеве температура воздуха будет на уровне +3...+5 градусов. Будет дуть сильный ветер с южного направления.

Погода в городах Украины на 25 ноября

Ужгород – +4...+6

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +3...+5

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 25 ноября / Карта Укргидрометцентра