Осадки синоптики прогнозируют на Севере, Востоке и Юге. Жители Запада смогут насладиться ласковым осенним солнцем.

Заметьте Во Львове ожидают сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. На Западе прогнозируют сентябрьское тепло. В частности, обещают до + 20 градусов.

В Киеве прогнозируют похолодание. Столбики термометра там поднимутся лишь до +13...+15 градусов.

На территории Крыма прогнозируют до +17 градусов. Там прогнозируют солнце.

Заметьте! Спасатели призвали украинцев пока не идти в Карпаты. Все потому, что там разгулялась настоящая зимняя непогода. В частности, выпал снег и сорвался порывистый ветер.

Погода в городах Украины 25 сентября

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – + 19...+21

Николаев – +17...+19

Херсон – + 17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – + 13...+15

Чернигов – + 12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – + 13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – + 13...+15

Луганск – + 13...+15

Харьков – +12...+14

Киев – + 13...+15



Прогноз погоды на 25 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра