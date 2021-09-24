Осадки синоптики прогнозируют на Севере, Востоке и Юге. Жители Запада смогут насладиться ласковым осенним солнцем.
Заметьте Во Львове ожидают сильный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение
Холоднее всего будет в северных и восточных регионах Украины. Там температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. На Западе прогнозируют сентябрьское тепло. В частности, обещают до + 20 градусов.
В Киеве прогнозируют похолодание. Столбики термометра там поднимутся лишь до +13...+15 градусов.
На территории Крыма прогнозируют до +17 градусов. Там прогнозируют солнце.
Погода в городах Украины 25 сентября
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – + 19...+21
Николаев – +17...+19
Херсон – + 17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – + 13...+15
Чернигов – + 12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – + 13...+15
Запорожье – +15...+17
Донецк – + 13...+15
Луганск – + 13...+15
Харьков – +12...+14
Киев – + 13...+15
Прогноз погоды на 25 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра