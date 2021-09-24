Опади синоптики прогнозують на Півночі, Сході та Півдні. Жителі Заходу зможуть насолодитися лагідним осіннім сонцем.

Зауважте У Львові очікують на шалений вітер: синоптики оголосили штормове попередження

Найпрохолодніше буде у північних та східних регіонах України. Там температура повітря опуститься до +12...+14 градусів. На Заході прогнозують вересневе тепло. Зокрема, обіцяють до +20 градусів.

У Києві прогнозують похолодання. Стовпчики термометра там піднімуться лише до +13...+15 градусів.

На території Криму прогнозують до +17 градусів. Там прогнозують сонце.

Зауважте! Рятувальники закликали українців наразі не йти у Карпати. Усе тому, що там розгулялася справжня зимова негода. Зокрема, випав сніг та зірвався рвучкий вітер.

Погода у містах України 25 вересня

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +15...+17

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +12...+14

Суми – +12...+14

Полтава – +12...+14

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 25 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру