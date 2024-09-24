В то же время, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях пройдет кратковременный дождь. Местами также прогнозируются грозы.
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Прогноз погоды на 25 сентября
Переменную облачность в среду, 25 сентября, прогнозируют во всех областях Украины.
По данным синоптиков, день для большинства регионов пройдет без осадков. Только в западных областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
Ночью на Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза,
– прогнозируют синоптики.
Ветер – южный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
Ночью прогнозируют 9 – 14 градусов тепла, а на побережье морей – до 17.
Днем термометры в большинстве областей будут показывать 23 – 28 градусов тепла, а в западных областях – 18 – 23.
В общем столбики термометров днем в областных центрах достигнут таких отметок:
- Киев +25...+27
- Ужгород +20...+22
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +21...+23
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +20...+22
- Ровно +21...+23
- Житомир +24...+26
- Винница +24...+26
- Одесса +24...+26
- Николаев +26...+28
- Херсон +26...+28
- Симферополь +24...+26
- Кропивницкий +25...+27
- Черкассы +25...+27
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +25...+27
- Днепр +25...+27
- Запорожье +25...+27
- Донецк +23...+25
- Луганск +22...+24
- Харьков +24...+26
Погода в Украине 24 сентября / Укргидрометцентр