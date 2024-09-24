В то же время, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях пройдет кратковременный дождь. Местами также прогнозируются грозы.

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Прогноз погоды на 25 сентября

Переменную облачность в среду, 25 сентября, прогнозируют во всех областях Украины.

По данным синоптиков, день для большинства регионов пройдет без осадков. Только в западных областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Ночью на Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза,
– прогнозируют синоптики.

Ветер – южный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью прогнозируют 9 – 14 градусов тепла, а на побережье морей – до 17.

Днем термометры в большинстве областей будут показывать 23 – 28 градусов тепла, а в западных областях – 18 – 23.

В общем столбики термометров днем в областных центрах достигнут таких отметок:

  • Киев +25...+27
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +21...+23
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +21...+23
  • Житомир +24...+26
  • Винница +24...+26
  • Одесса +24...+26
  • Николаев +26...+28
  • Херсон +26...+28
  • Симферополь +24...+26
  • Кропивницкий +25...+27
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +25...+27
  • Запорожье +25...+27
  • Донецк +23...+25
  • Луганск +22...+24
  • Харьков +24...+26

Погода в Украине 24 сентября / Укргидрометцентр