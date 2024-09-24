Водночас, за даними Укргідрометцентру, у деяких областях пройде короткочасний дощ. Місцями також прогнозуються грози.

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Прогноз погоди на 25 вересня

Мінливу хмарність у середу, 25 вересня, прогнозують у всіх областях України.

За даними синоптиків, день для більшості регіонів мине без опадів. Лише у західних областях прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза,

– прогнозують синоптики.

Вітер – південний та південно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Вночі прогнозують 9 – 14 градусів тепла, а на узбережжі морів – до 17.

Вдень термометри у більшості областях показуватимуть 23 – 28 градусів тепла, а у західних областях – 18 – 23.

Загалом стовпчики термометрів вдень в обласних центрах сягнуть таких позначок:

Київ +25...+27

Ужгород +20...+22

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +21...+23

Чернівці +20...+22

Хмельницький +22...+24

Луцьк +20...+22

Рівне +21...+23

Житомир +24...+26

Вінниця +24...+26

Одеса +24...+26

Миколаїв +26...+28

Херсон +26...+28

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +25...+27

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +25...+27

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +25...+27

Донецьк +23...+25

Луганськ +22..+24

Харків +24...+26

Погода в Україні 24 вересня / Укргідрометцентр