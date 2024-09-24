Водночас, за даними Укргідрометцентру, у деяких областях пройде короткочасний дощ. Місцями також прогнозуються грози.
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Прогноз погоди на 25 вересня
Мінливу хмарність у середу, 25 вересня, прогнозують у всіх областях України.
За даними синоптиків, день для більшості регіонів мине без опадів. Лише у західних областях прогнозуються короткочасні дощі та грози.
Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза,
– прогнозують синоптики.
Вітер – південний та південно-східний, 7-12 метрів за секунду.
Вночі прогнозують 9 – 14 градусів тепла, а на узбережжі морів – до 17.
Вдень термометри у більшості областях показуватимуть 23 – 28 градусів тепла, а у західних областях – 18 – 23.
Загалом стовпчики термометрів вдень в обласних центрах сягнуть таких позначок:
- Київ +25...+27
- Ужгород +20...+22
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +20...+22
- Рівне +21...+23
- Житомир +24...+26
- Вінниця +24...+26
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +24...+26
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +25...+27
- Суми +25...+27
- Полтава +25...+27
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +25...+27
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +22..+24
- Харків +24...+26
Погода в Україні 24 вересня / Укргідрометцентр