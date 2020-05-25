Прогноз погоды на 26 мая: дожди и холод охватят Украину
Погода в Украине во вторник, 26 мая, будет дождливой. Осадки прогнозируют во всех украинских областях. В то же время будет достаточно прохладно – температура воздуха в среднем составит +15... +17 градусов.
Прогноз от синоптика Наталки Диденко
Наталья Диденко сообщает, что 26 мая большинство территории Украины охватят дожди. Причина – циклоны над Черным морем и Турцией. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в фейсбук.
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По ее словам, ветер будет дуть с северо-востока и востока. Правда, будет умеренным и его скорость будет невысокой.
Температура воздуха во вторник днем составит +13... +17 градусов. А на Закарпатье и местами в южной части – +17... +20 градусов.
Что касается Киева, то в столице 26 мая дождь и будет ощущаться холодный воздух. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов.
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Прогноз Украинского гидрометцентра
В Укргидрометцентре также прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Лишь небольшие дожди вероятны в Крыму и на Запорожье.
Теплее всего будет на Закарпатье – +15... +17 градусов. А холоднее всего на Киевщине – +12... +14. В остальных областях запада, центра, севера, юга и востока температура в основном поднимется до 14... 16 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть с востока и северо-востока. Его скорость в среднем составит 5-10 метров за секунду.
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Какой будет погода в городах Украины во вторник, 26 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +14...+216
Николаев – +15...+17
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы – + 14... + 16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +12...+14