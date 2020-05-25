Прогноз погоды на 26 мая: дожди и холод охватят Украину

Погода в Украине во вторник, 26 мая, будет дождливой. Осадки прогнозируют во всех украинских областях. В то же время будет достаточно прохладно – температура воздуха в среднем составит +15... +17 градусов.

Прогноз от синоптика Наталки Диденко

Наталья Диденко сообщает, что 26 мая большинство территории Украины охватят дожди. Причина – циклоны над Черным морем и Турцией. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в фейсбук.

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По ее словам, ветер будет дуть с северо-востока и востока. Правда, будет умеренным и его скорость будет невысокой.

Температура воздуха во вторник днем составит +13... +17 градусов. А на Закарпатье и местами в южной части – +17... +20 градусов.

Что касается Киева, то в столице 26 мая дождь и будет ощущаться холодный воздух. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

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Прогноз Украинского гидрометцентра

В Укргидрометцентре также прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Лишь небольшие дожди вероятны в Крыму и на Запорожье.

Теплее всего будет на Закарпатье – +15... +17 градусов. А холоднее всего на Киевщине – +12... +14. В остальных областях запада, центра, севера, юга и востока температура в основном поднимется до 14... 16 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока. Его скорость в среднем составит 5-10 метров за секунду.

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Какой будет погода в городах Украины во вторник, 26 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+216

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – + 14... + 16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +12...+14

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 26 мая