Прогноз погоди на 26 травня: дощі та холод охоплять Україну

Погода в Україні у вівторок, 26 травня, буде дощовою. Опади прогнозують у всіх українських областях. Водночас буде доволі прохолодно – температура повітря в середньому становитиме +15... +17 градусів.

Прогноз від синоптика Наталки Діденко

Наталка Діденко повідомляє, що 26 травня більшість території України охоплять дощі. Причина – циклони над Чорним морем і Туреччиною. Відповідний допис з’явився на її фейсбук-сторінці.

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За її словами, вітер дутиме з північного сходу та сходу. Щоправда, буде помірним і його швидкість буде невисокою.

Температура повітря у вівторок удень становитиме +13… +17 градусів. А на Закарпатті та місцями у південній частині – +17… +20 градусів.

Щодо Києва, то у столиці 26 травня дощитиме та відчуватиметься холодне повітря. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.

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Прогноз від Українського гідрометцентру

В Укргідрометцентрі також прогнозують прохолодну та дощову погоду. Лише невеликі дощі є імовірними в Криму та на Запоріжжі.

Найтепліше буде на Закарпатті – +15… +17 градусів. А найхолодніше на Київщині – +12… +14. У решті областей заходу, центру, півночі, півдня та сходу температура здебільшого підніметься до 14… 16 градусів вище нуля.

Вітер дутиме зі сходу та північного сходу. Його швидкість у середньому становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Якою буде погода в містах України у вівторок, 26 травня

Ужгород – +17…+19

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +14…+16

Вінниця – +14…+16

Одеса – +14…+216

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15…+17

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +12…+14

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 травня