Прогноз погоди на 26 травня: дощі та холод охоплять Україну
Погода в Україні у вівторок, 26 травня, буде дощовою. Опади прогнозують у всіх українських областях. Водночас буде доволі прохолодно – температура повітря в середньому становитиме +15... +17 градусів.
Прогноз від синоптика Наталки Діденко
Наталка Діденко повідомляє, що 26 травня більшість території України охоплять дощі. Причина – циклони над Чорним морем і Туреччиною. Відповідний допис з’явився на її фейсбук-сторінці.
Актуально Коли в Україну нарешті прийде потепління: прогноз синоптиків
За її словами, вітер дутиме з північного сходу та сходу. Щоправда, буде помірним і його швидкість буде невисокою.
Температура повітря у вівторок удень становитиме +13… +17 градусів. А на Закарпатті та місцями у південній частині – +17… +20 градусів.
Щодо Києва, то у столиці 26 травня дощитиме та відчуватиметься холодне повітря. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.
До речі Негода на Донеччині: сильний град побив машини та наробив лиха на городах – фото
Прогноз від Українського гідрометцентру
В Укргідрометцентрі також прогнозують прохолодну та дощову погоду. Лише невеликі дощі є імовірними в Криму та на Запоріжжі.
Найтепліше буде на Закарпатті – +15… +17 градусів. А найхолодніше на Київщині – +12… +14. У решті областей заходу, центру, півночі, півдня та сходу температура здебільшого підніметься до 14… 16 градусів вище нуля.
Вітер дутиме зі сходу та північного сходу. Його швидкість у середньому становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Зверніть увагу За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження
Якою буде погода в містах України у вівторок, 26 травня
Ужгород – +17…+19
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +14…+16
Вінниця – +14…+16
Одеса – +14…+216
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15…+17
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +12…+14
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 26 травня