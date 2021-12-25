Ночью столбики термометров опустятся на Западе и Севере до -9...-14 градусов, на Востоке и юге – до -1...-7 градусов. Днем будет теплее, и все же ниже 0.

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Прогноз погоды в регионах

В западных, северных и центральных регионах прогнозируют солнечный день. Термометры будут показывать в среднем -5...-7 градусов.

Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.

Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица.

В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.

Погода в городах Украины 26 декабря

Ужгород – -3...-5

Львов – -6...-8

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -5...-7

Луцк – -5...-7

Ровно – -5...-7

Житомир – -4...-6

Винница – -5...-7

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – 0...+2

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -4...-6

Сумы – -5...-7

Полтава – -3...-5

Днепр – -4...-6

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -4...-6

Прогноз погоды на 26 декабря / Фото Укргидрометцентр