Ночью столбики термометров опустятся на Западе и Севере до -9...-14 градусов, на Востоке и юге – до -1...-7 градусов. Днем будет теплее, и все же ниже 0.
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Прогноз погоды в регионах
В западных, северных и центральных регионах прогнозируют солнечный день. Термометры будут показывать в среднем -5...-7 градусов.
Зато в восточных и южных областях будет падать снег или мокрый снег. В то же время температура воздуха будет выше – -1...+ 1 градус. Теплее всего будет на Херсонщине, Запорожье и в Крыму – до +2 градусов.
Из-за возвращения морозов на дорогах возможна гололедица.
В Киеве тоже ожидают солнечную погоду, столбики термометров будут достигать -4...-6 градусов. А в Карпатах будет сохраняться угроза схода снежных лавин.
Погода в городах Украины 26 декабря
Ужгород – -3...-5
Львов – -6...-8
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -6...-8
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -5...-7
Луцк – -5...-7
Ровно – -5...-7
Житомир – -4...-6
Винница – -5...-7
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -4...-6
Сумы – -5...-7
Полтава – -3...-5
Днепр – -4...-6
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -4...-6