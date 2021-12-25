Вночі стовпчики термометрів опустяться на Заході та Півночі до -9...-14 градусів, на Сході та Півдні – до -1...-7 градусів. Вдень буде тепліше, та все ж нижче 0.
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Прогноз погоди у регіонах
У західних, північних та центральних регіонах прогнозують сонячний день. Термометри показуватимуть у середньому -5...-7 градусів.
Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. Водночас температура повітря буде вищою – -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму – до +2 градусів.
Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледиця.
У Києві теж очікують сонячну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів. А у Карпатах зберігатиметься загроза сходження снігових лавин.
Погода у містах України 26 грудня
Ужгород – -3...-5
Львів – -6...-8
Івано-Франківськ – -5...-7
Тернопіль – -6...-8
Чернівці – -4...-6
Хмельницький – -5...-7
Луцьк – -5...-7
Рівне – -5...-7
Житомир – -4...-6
Вінниця – -5...-7
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – 0...+2
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – -4...-6
Черкаси – -3...-5
Чернігів – -4...-6
Суми – -5...-7
Полтава – -3...-5
Дніпро – -4...-6
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -4...-6