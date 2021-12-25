Вночі стовпчики термометрів опустяться на Заході та Півночі до -9...-14 градусів, на Сході та Півдні – до -1...-7 градусів. Вдень буде тепліше, та все ж нижче 0.

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Прогноз погоди у регіонах

У західних, північних та центральних регіонах прогнозують сонячний день. Термометри показуватимуть у середньому -5...-7 градусів.

Натомість у східних та південних областях падатиме сніг або мокрий сніг. Водночас температура повітря буде вищою – -1...+1 градус. Найтепліше буде на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму – до +2 градусів.

Через повернення морозів на дорогах можлива ожеледиця.

У Києві теж очікують сонячну погоду, стовпчики термометрів сягатимуть -4...-6 градусів. А у Карпатах зберігатиметься загроза сходження снігових лавин.

Погода у містах України 26 грудня

Ужгород – -3...-5

Львів – -6...-8

Івано-Франківськ – -5...-7

Тернопіль – -6...-8

Чернівці – -4...-6

Хмельницький – -5...-7

Луцьк – -5...-7

Рівне – -5...-7

Житомир – -4...-6

Вінниця – -5...-7

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -4...-6

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -4...-6

Суми – -5...-7

Полтава – -3...-5

Дніпро – -4...-6

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -4...-6



Прогноз погоди на 26 грудня / Фото Укргідрометцентр