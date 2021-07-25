Правда, дождь возможен только в некоторых западных и северо-западных регионах страны. Однако там все равно будет летняя жара.
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Погода в регионах Украины
Теплее всего будет на юге и на востоке. В Херсонской, Запорожской, Луганской, Харьковской областях – 30 ... 32 градуса тепла. В среднем в регионах будет +27...+29 градусов.
Дожди прогнозируют на:
- Закарпатской области,
- Львовской области,
- Волынской области,
- Ровненской области.
В Киеве 24 – 25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха +25...+27 градусов,
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 26 июля
Ужгород – + 28...+30
Львов – + 27...+29
Ивано-Франковск – +28...+30
Тернополь – + 27...+29
Черновцы – + 27...+29
Хмельницкий – + 27...+29
Луцк – + 27...+29
Ровно – + 27...+29
Житомир – +28...+30
Винница – + 27...+29
Одесса – + 29...+31
Николаев – + 30...+32
Херсон – + 30...+32
Симферополь – + 30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – + 28...+30
Чернигов – + 27...+29
Сумы – + 27...+29
Полтава – + 29...+31
Днепр – + 29...+31
Запорожье – + 30...+32
Донецк – + 29...+31
Луганск – + 30...+32
Харьков – + 30...+32
Киев – + 27...+29
Погода в Украине на 26 июля / Карта Укргидрометцентра