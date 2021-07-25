Щоправда, дощ можливий тільки в деяких західних та північно-західних регіонах країни. Однак там однаково буде літня спека.
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Погода в регіонах України
Найтепліше буде на Півдні та на Сході. На Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині – 30… 32 градуси тепла. У середньому в регіонах буде – +27...+29 градусів.
Дощі прогнозують на:
- Закарпатті,
- Львівщині,
- Волині,
- Рівненщині.
У Києві 24 – 25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25...+27 градусів,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 26 липня
Ужгород – +28...+30
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +28...+30
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +27...+29
Погода в Україні на 26 липня / Карта Укргідрометцентру