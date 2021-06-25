На всей территории Украины 26 июня будет сильная жара. Максимальная температура воздуха составит ориентировочно +33...+35 градусов.

К теме Аномальная жара и грозы: какой будет погода в июле

Погода в регионах Украины

На Западе Украины температура прогреется в среднем до +24...+27 градусов. На Юге и Севере будет еще теплее – в среднем +29...+35 градусов. В центральных и восточных областях воздух прогреется до +33...+35 градусов.

Дожди с грозами прогнозируют во многих областях Украины. Солнечно и без осадков будет только в:

Черкасской,

Кировоградской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Луганской,

Донецкой областях.

В Киеве 26 июня, по словам синоптика Натальи Диденко, будет жарко – до +33 градусов, однако есть вероятность дождя с грозой. Синоптик предупреждает быть внимательными к здоровью людей с сердечно-сосудистыми недугами, так как будет меняться давление, температура и влажность.

В Украину на выходные идет ослабление жары!

– заявила Диденко.

В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит Запад Украины, Житомирщину, Винницкую область – там будет +23...+29 градусов, местами до +30 градусов. А остальные территории – большая часть Севера, Центра, Восток и Юг – "еще будут жариться на атмосферной сковороде" – там будет до +30...+37 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 26 июня

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +33...+35

Винница – +31...+33

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +29...+31

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +33...+35

Сумы – +32...+34

Полтава – +32...+34

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +32...+34



Прогноз погоды на 26 июня / Фото Укргидрометцентра