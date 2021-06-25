На всей территории Украины 26 июня будет сильная жара. Максимальная температура воздуха составит ориентировочно +33...+35 градусов.
К теме Аномальная жара и грозы: какой будет погода в июле
Погода в регионах Украины
На Западе Украины температура прогреется в среднем до +24...+27 градусов. На Юге и Севере будет еще теплее – в среднем +29...+35 градусов. В центральных и восточных областях воздух прогреется до +33...+35 градусов.
Дожди с грозами прогнозируют во многих областях Украины. Солнечно и без осадков будет только в:
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Луганской,
- Донецкой областях.
В Киеве 26 июня, по словам синоптика Натальи Диденко, будет жарко – до +33 градусов, однако есть вероятность дождя с грозой. Синоптик предупреждает быть внимательными к здоровью людей с сердечно-сосудистыми недугами, так как будет меняться давление, температура и влажность.
В Украину на выходные идет ослабление жары!
– заявила Диденко.
В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит Запад Украины, Житомирщину, Винницкую область – там будет +23...+29 градусов, местами до +30 градусов. А остальные территории – большая часть Севера, Центра, Восток и Юг – "еще будут жариться на атмосферной сковороде" – там будет до +30...+37 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 26 июня
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +24...+26
Житомир – +33...+35
Винница – +31...+33
Одесса – +31...+33
Николаев – +31...+33
Херсон – +29...+31
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +32...+34
Чернигов – +33...+35
Сумы – +32...+34
Полтава – +32...+34
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +33...+35
Луганск – +33...+35
Харьков – +33...+35
Киев – +32...+34
Прогноз погоды на 26 июня / Фото Укргидрометцентра