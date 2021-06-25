На всій території України 26 червня буде сильна спека. Максимальна температура повітря становитиме орієнтовно +33...+35 градусів.
До теми Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні
Погода в регіонах України
На Заході України температура прогріється в середньому до +24...+27 градусів. На Півдні та Півночі буде ще тепліше – в середньому +29...+35 градусів. У центральних та східних областях повітря прогріється до +33...+35 градусів.
Дощі з грозами прогнозують у багатьох областях України. Сонячно та без опадів буде тільки в:
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Луганській,
- Донецькій областях.
У Києві 26 червня, за словами синоптикині Наталки Діденко, буде спекотно – до +33 градусів, проте є ймовірність дощу з грозою. Синоптикиня попереджає бути уважними до здоров'я людей з серцево-судинними недугами, адже змінюватиметься тиск, температура та вологість.
В Україну вихідними йде послаблення спеки!
– заявила Діденко.
У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінниччину – там буде +23… +29 градусів, подекуди до +30 градусів. Та решта території – більшість Півночі, Центру, Схід та Південь "ще смажитимуться на атмосферній пательні" – там буде до +30+37 градусів.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 26 червня
Ужгород – +26...+28
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +24...+26
Житомир – +33...+35
Вінниця – +31...+33
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +33...+35
Суми – +32...+34
Полтава – +32...+34
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +33...+35
Харків – +33...+35
Київ – +32...+34
Прогноз погоди на 26 червня / Фото Укргідрометцентру