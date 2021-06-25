На всій території України 26 червня буде сильна спека. Максимальна температура повітря становитиме орієнтовно +33...+35 градусів.

До теми Аномальна спека та грози: якою буде погода в липні

Погода в регіонах України

На Заході України температура прогріється в середньому до +24...+27 градусів. На Півдні та Півночі буде ще тепліше – в середньому +29...+35 градусів. У центральних та східних областях повітря прогріється до +33...+35 градусів.

Дощі з грозами прогнозують у багатьох областях України. Сонячно та без опадів буде тільки в:

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Луганській,

Донецькій областях.

У Києві 26 червня, за словами синоптикині Наталки Діденко, буде спекотно – до +33 градусів, проте є ймовірність дощу з грозою. Синоптикиня попереджає бути уважними до здоров'я людей з серцево-судинними недугами, адже змінюватиметься тиск, температура та вологість.

В Україну вихідними йде послаблення спеки!

– заявила Діденко. У суботу повітряна маса з лагіднішими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінниччину – там буде +23… +29 градусів, подекуди до +30 градусів. Та решта території – більшість Півночі, Центру, Схід та Південь "ще смажитимуться на атмосферній пательні" – там буде до +30+37 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 26 червня

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +33...+35

Вінниця – +31...+33

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +33...+35

Суми – +32...+34

Полтава – +32...+34

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +33...+35

Луганськ – +33...+35

Харків – +33...+35

Київ – +32...+34



Прогноз погоди на 26 червня / Фото Укргідрометцентру