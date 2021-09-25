Теплее традиционно будет на Юге Украины. Там синоптики прогнозируют +20... +22 градусов. В Одессе температура воздуха поднимется до +23 градусов.
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Жители западных областей также смогут порадоваться осенней теплоте. Столбики термометров будут колебаться в пределах +19... +21 градусов. На Закарпатье будет на градус теплее, а на Волыни – холоднее.
В центральных и северных областях будет прохладнее. Температура воздуха прогреется только до +17... +19 градусов. На Сумщине еще меньше – +14... +16 градусов.
В Киеве синоптики прогнозируют +15... +17 градусов и солнечное небо. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду.
Где будет дождь
- На Харьковщине;
- Луганщине;
- Донбассе.
В то же время воздух в этих регионах будет относительно теплым – +17... +19 градусов.
Погода в городах Украины 26 сентября
Ужгород – +20... +22
Львов – +19... +21
Ивано-Франковск – +19... +21
Тернополь – +19... +21
Черновцы – +19... +21
Хмельницкий – +18... +20
Луцк – +18... +20
Ровно – +18... +20
Житомир – +17... +19
Винница – +19... +21
Одесса – +21... +23
Николаев – +20... +22
Херсон – +20... +22
Симферополь – +20... +22
Кропивницкий – +18... +20
Черкассы – +17... +19
Чернигов – +15... +17
Сумы – +14... +16
Полтава – +17... +19
Днепр – +18... +20
Запорожье – +19... +21
Донецк – +17... +19
Луганск – +16... +18
Харьков – +17... +19
Киев – +15... +17
Какой будет погода 26 сентября / Карта Укргидрометцентра