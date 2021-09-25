Найтепліше традиційно буде на Півдні України. Там синоптики прогнозують +20...+22 градусів. В Одесі температура повітря підійметься до +23 градусів.

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Мешканці західних областей також зможуть порадіти осінній теплоті. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +19...+21 градусів. На Закарпатті буде на градусі тепліше, а на Волині – холодніше.

У центральних та північних областях буде прохолодніше. Температура повітря прогріється лише до +17...+19 градусів. На Сумщині ще менше – +14...+16 градусів.

У Києві синоптики прогнозують +15...+17 градусів та сонячне небо. Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів на секунду.

Де очікувати дощ

На Харківщині;

Луганщині;

Донеччині.

Водночас повітря у цих регіонах буде відносно теплим – +17...+19 градусів.

Важливо! У неділю у частині областей – Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській – прогнозують сильні пориви вітру. Вони становитимуть до 15 – 20 метрів за секунду. Через це рятувальники оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Погода у містах України 26 вересня

Ужгород – +20...+22

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +17...+19

Вінниця – +19...+21

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +17...+19

Київ – +15...+17



Якою буде погода 26 вересня / Карта Укргідрометцентру