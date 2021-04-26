Погода в Украине, 27 апреля, будет солнечной в большинстве регионов Украины. Дождливо только на юге и в нескольких восточных областях.

Средняя дневная температура в Украине составит + 9...+11 градусов. Холоднее всего будет на Западе. Там синоптики обещают лишь + 8...+10 градусов.

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Кроме того, настоящей рекордсменкой по уровню холода станет Одесса. Там температура может опуститься до +7 градусов.

Теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях. Там воздух прогреется до +13 градусов.

В Киеве обещают + 9...+11 градусов.

Что говорит синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что "27-го апреля атмосфера попортит весенние нервы западным и северо-восточным областям – вероятностью снега".

Днем во вторник ворвется к нам еще и циклон с юга. Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны на Одесской, Николаевской, Херсонской областях, местами в центральных областях,

– заявила Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 27 апреля

Ужгород – + 9...+11

Львов – + 8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – + 8...+10

Черновцы – + 8...+10

Хмельницкий – + 8...+10

Луцк – + 8...+10

Ровно – + 8...+10

Житомир – + 9...+11

Винница – + 9...+11

Одесса – + 7...+9

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 9...+11

Симферополь – + 9...+11

Кропивницкий – + 9...+11

Черкассы – + 9...+11

Чернигов – + 9...+11

Сумы – + 9...+11

Полтава – + 9...+11

Днепр – + 9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – + 11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – + 9...+11



Прогноз погоды на 27 апреля / Карта Укргидрометцентра