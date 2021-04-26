Прогноз погоды на 27 апреля: в Украине будет солнечно и довольно прохладно
Погода в Украине, 27 апреля, будет солнечной в большинстве регионов Украины. Дождливо только на юге и в нескольких восточных областях.
Источник:Укргідрометцентр
Средняя дневная температура в Украине составит + 9...+11 градусов. Холоднее всего будет на Западе. Там синоптики обещают лишь + 8...+10 градусов.
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Кроме того, настоящей рекордсменкой по уровню холода станет Одесса. Там температура может опуститься до +7 градусов.
Теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях. Там воздух прогреется до +13 градусов.
В Киеве обещают + 9...+11 градусов.
Что говорит синоптик Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что "27-го апреля атмосфера попортит весенние нервы западным и северо-восточным областям – вероятностью снега".
Днем во вторник ворвется к нам еще и циклон с юга. Сильные дожди, хорошо, что хоть не снег, возможны на Одесской, Николаевской, Херсонской областях, местами в центральных областях,
– заявила Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 27 апреля
Ужгород – + 9...+11
Львов – + 8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – + 8...+10
Черновцы – + 8...+10
Хмельницкий – + 8...+10
Луцк – + 8...+10
Ровно – + 8...+10
Житомир – + 9...+11
Винница – + 9...+11
Одесса – + 7...+9
Николаев – + 8...+10
Херсон – + 9...+11
Симферополь – + 9...+11
Кропивницкий – + 9...+11
Черкассы – + 9...+11
Чернигов – + 9...+11
Сумы – + 9...+11
Полтава – + 9...+11
Днепр – + 9...+11
Запорожье – +10...+12
Донецк – + 11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +10...+12
Киев – + 9...+11
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